关圣宫峇吉里议员服务中心配合‧麻坡打造舞狮文化宫 他指出，工委会已正在积极物色合适地点，至少会兴建4层楼的舞狮文化宫，除列出关圣宫龙狮团的历史与奉献，也展示舞狮文物等历史。

麻坡关圣宫龙狮姐妹团在“三十而立”30周年纪念晚宴上，呈献气势非凡的二十四节令鼓。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡29日讯）在麻坡关圣宫龙狮团及峇吉里国会议员服务中心的配合之下，一栋至少4层楼高的“马来西亚舞狮文化宫”有望在这几年内落实！

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黄俊历：成立工委会草拟方案

能源科艺环境部长杨美盈的政治秘书黄俊历表示，峇吉里国会议员服务中心和麻坡关圣宫龙狮团经已成立工委会，并正在草拟方案，以便在麻坡打造一栋马来西亚舞狮文化宫。

他指出，工委会已正在积极物色合适地点，至少会兴建4层楼的舞狮文化宫，除列出关圣宫龙狮团的历史与奉献，也展示舞狮文物等历史。

黄俊历于昨晚代表杨美盈出席麻坡关圣宫龙狮团30周年纪念“三十而立”晚宴，在致词时作上述披露。

黄俊历不否认，舞狮文化宫将会是全体热爱狮艺文化爱好者的愿景，为此，期望此建设能在这几年内落实。

所有擂鼓、鸣锣和剪彩人同时举行开幕仪式，前排中为黄俊历。

梁溧堂：关圣宫带动舞狮发展

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国际龙狮运动联合会第一副主席梁溧堂则说，关圣宫的名字与大马舞狮运动已划上等号，只要谈起关圣宫，便会联想起充满动感、生动与艺术性的舞狮运动。

国际关圣宫同盟总会举行中国深圳金鉆石体育会和印尼棉兰关圣宫龙狮团加盟仪式；左起为陈忠兴、李顺利、萧斐弘及陈嘉辉。

办国际关圣宫同盟总会加盟仪式

他强调，麻坡关圣宫龙狮团的卓越表现，带动了我国舞狮运动发展，且更受人民尊敬和喜爱，对弘扬舞狮艺术的贡献颇大，是推动世界舞狮运动发展一股不容忽视的力量。

大会昨晚也举行国际关圣宫同盟总会加盟仪式，来自中国深圳金鉆石体育会和印尼棉兰关圣宫龙狮团同时加盟，由国际关圣宫同盟总会盟主陈忠兴、会长陈嘉辉、秘书长廖势德、狮艺总监萧斐弘、新加坡关圣宫龙狮团会长李顺利、中国香港关圣宫同盟总会主席梁宝胜主持仪式。