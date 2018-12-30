关圣宫峇吉里议员服务中心配合‧麻坡打造舞狮文化宫
关圣宫峇吉里议员服务中心配合‧麻坡打造舞狮文化宫
（柔佛‧麻坡29日讯）在麻坡关圣宫龙狮团及峇吉里国会议员服务中心的配合之下，一栋至少4层楼高的“马来西亚舞狮文化宫”有望在这几年内落实！
黄俊历：成立工委会草拟方案
能源科艺环境部长杨美盈的政治秘书黄俊历表示，峇吉里国会议员服务中心和麻坡关圣宫龙狮团经已成立工委会，并正在草拟方案，以便在麻坡打造一栋马来西亚舞狮文化宫。
他指出，工委会已正在积极物色合适地点，至少会兴建4层楼的舞狮文化宫，除列出关圣宫龙狮团的历史与奉献，也展示舞狮文物等历史。
黄俊历于昨晚代表杨美盈出席麻坡关圣宫龙狮团30周年纪念“三十而立”晚宴，在致词时作上述披露。
黄俊历不否认，舞狮文化宫将会是全体热爱狮艺文化爱好者的愿景，为此，期望此建设能在这几年内落实。
梁溧堂：关圣宫带动舞狮发展
国际龙狮运动联合会第一副主席梁溧堂则说，关圣宫的名字与大马舞狮运动已划上等号，只要谈起关圣宫，便会联想起充满动感、生动与艺术性的舞狮运动。
办国际关圣宫同盟总会加盟仪式
他强调，麻坡关圣宫龙狮团的卓越表现，带动了我国舞狮运动发展，且更受人民尊敬和喜爱，对弘扬舞狮艺术的贡献颇大，是推动世界舞狮运动发展一股不容忽视的力量。
大会昨晚也举行国际关圣宫同盟总会加盟仪式，来自中国深圳金鉆石体育会和印尼棉兰关圣宫龙狮团同时加盟，由国际关圣宫同盟总会盟主陈忠兴、会长陈嘉辉、秘书长廖势德、狮艺总监萧斐弘、新加坡关圣宫龙狮团会长李顺利、中国香港关圣宫同盟总会主席梁宝胜主持仪式。
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