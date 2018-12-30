中国非洲猪瘟蔓延．批发商少进中国猪制产品．禁令不影响新春市场 中国非洲猪瘟广泛蔓延，我国卫生部近日宣布禁止进口中国猪肉制作的香肠等产品，基于甲州入口批发商多年前已甚少进口，因此，政府的这项禁令，并不会影响华人农历新年市场。

本地腊肠，价格大众化。（图：星洲日报）

（马六甲29日讯）中国非洲猪瘟广泛蔓延，我国卫生部近日宣布禁止进口中国猪肉制作的香肠等产品，基于甲州入口批发商多年前已甚少进口，因此，政府的这项禁令，并不会影响华人农历新年市场。

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香港本地腊肠受欢迎

古城一家批发商今日受询时表示，该公司已果断向中 国供应商取消所有有关猪制产品的年货订单，仅损 失订金。

受询的2家批发商说，新年腊肠市场仍以香港的传统腊肠 为主，本地腊肠有后来居上之势，货源充足，销量也不俗。

香港腊肠，无论是在传统或风味，都是市民首选。（图：星洲日报）

进口中国猪肉加工品需批文

至于我国卫生部宣布禁止入口的中国香肠、切片猪肉或烟 熏火腿或猪肉酶等，受询的两家公司表未皆未进口。

他们强调，要进口中国的猪肉制成品有限制，必须持有我 国卫生局的批文，可说把关严格。

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此外，商家也认为，今年华人新年的市场消费估计减少15 至20%，主要是马币疲弱、原产品价格低迷及人民谨慎消费等 因素。

市民开始选购年货了。（图：星洲日报）

邓信孝：香港腊肠称霸市场

裕生隆有限公司董事经理邓信孝说，中国出口 向来把关严厉，尤以目前敏感时期，商检更 严，文件要齐全，否则不易。

对港老字号有信心

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他表示，该公司数十年来是与香港逾百年历史老 字号信丰公司进口腊肠，目前已是第三代，早年先父 拿督邓福汝及他都曾参观过信丰厂制作过程，选上等 原料，品质好、评价高、有信心，深受本地欢迎。

他表示，中秋节过后，香港便开始大量制作腊 肠，在3个月前已运抵马六甲，并准备批发全马，其中 又以切肉及鲜润这两种腊肠较通销。

他说，历来本地腊肠销量是香港的天 下，腊肠起源也是香港，目前发生中国 非洲猪瘟事件，甲州的市场消费未受影 响。

罐装香港腊味王市场受欢迎。（图：星洲日报）

90%年货价不调整

邓信孝说，我国原产品价格低迷、马币 疲弱、年轻人不如以前的老一辈重视传统过 年，改变观念趁机旅行，以及整个消费人未 雨绸缪等，影响购买力，估计要在农历新年 前3个星期，市场才会开始活跃起来。

“与2017年比较，今年的销量估计会减少10 至20%，货物不敢涨价，公司吸纳成本来剌激消费，因 此，今年的年货价格90%不会调整价钱。”

杨添毅： 取消中国订单亏订金

源发成兴记 海味庄有 限公司董事杨添毅 说，一个月前该公司 已通过我国卫生部申请并获批， 从中国订购进口各类腊肠、香 肠、润肠或东莞肠等，预计最近 运抵，由于发生非洲猪瘟事件， 担心滞销及无法通关等问题，马 上采取行动，果断取消订单，损 失订金，否则损失更大。

他说，该公司之前已接获外 州商家的订单，也在此情况下， 急忙联络通知取消，同时获得谅 解。

进口猪肉年货逐年减

他也坦言，该公司进口的猪肉年货产品，已逐年减少，除了 价格略高，进口受限制等，主要 是年轻消费者重视健康已少吃。

杨添毅说，该公司多年前主 要销本地腊肠，价格大众化、货 源供应足，没有卫生进口手续的 麻烦等，深受市民采购。

他坦言，讲传统，说风味， 还是香港制作的腊肠最好，色香 味齐全，其公司多年从香港进口 的腊肠，销路仍高居上风。