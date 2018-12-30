潘永华‧沉着应对2019年 再过两天将迎来2019年，回顾2018年，人人跟随着大环境飘浮，在社会中浮沉，各有不同际遇，有人无惊无险平安度过一年，有人遭受噩运打击，生活不愉快，都是有人欢喜有人愁。

再过两天将迎来2019年，回顾2018年，人人跟随着大环境飘浮，在社会中浮沉，各有不同际遇，有人无惊无险平安度过一年，有人遭受噩运打击，生活不愉快，都是有人欢喜有人愁。

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尽管年年难过，还须年年过，年总是周而复始到来，春夏秋冬过去了，又迎来下一回的春夏秋冬，只是本地并无春夏秋冬，而是长年如夏。

整体来说，2018年，8字谐音虽然为发，唯许多人感到经济环境欠佳，市道不振，老板深感生意难做也难维持，愁眉苦脸，打工一族的福利也减少，没加薪或加薪少、没加班，津贴与收入减少，生活压力沉重，也一样难展笑容。

这一年，许多人生活压力沉重，对政府感到厌倦，不愿一切换掉政府，寄望新政府改善经济，减少生活压力，但换了政府后，消费税虽然取消，油价虽然不涨，基本上经济却无起色，生活压力并未减轻。

身为新闻从业员，从商家与老百姓口中深切了解许多人面对的情况，而在这年，州内也发生数宗案件震撼人心，包括大道烧车6人死，九洞火烧工厂6人死，拱桥子杀父等案，耸人听闻，而且还有其他涉及伤亡的命案、车祸、火灾等，为死伤者的遭遇感到心酸。

中美爆发贸易战，全世界受到影响，我国亦不能幸免，而原产品价格低靡，股汇下挫，物价高企，皆对人民生活产生影响。

对于很多事情，是我们个人能力控制范围以外的事，除了政府寻找良策，制定亲商法规、减税减费，提供奖掖和奖励，营造良好经济环境，以刺激、改善经济外，在个人方面，对于生活压力，除了谨慎开销，一些人当起电子传召德士司机，另有一些人从事其他副业以增添收入，或者寻找其他出路。

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不管如何，2019年大家沉着应对，希望克服重重险滩后，一片轻舟渡过万重山。

新的一年和打拼需要健康的身体，祝愿大家身体和生活安康！