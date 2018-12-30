“归还夜市管理权”．玛琳再也居协盼政府U转 玛琳再也居民协会吁请甲州希盟政府，让非政府组织继续管理玛琳再也夜市，作为政府理应充当监督的角色，而不是接管由民间发起的夜市管理权。

玛琳再也居民协会希望希盟政府能够让民间夜市由民间管理，左4起为林庆兴、林兴南、黄政陆和苏德招。（图：星洲日报）

（马六甲 29日讯）玛琳再也居民协会吁请甲州希盟政府，让非政府组织继续管理玛琳再也夜市，作为政府理应充当监督的角色，而不是接管由民间发起的夜市管理权。

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盼郑国球助传达心声

“居民协会至今 未接获当局 任何信件，指明我们已经失 去玛琳夜市的管理权；因 此，希望掌管甲州房屋、地 方政府、环境与绿色工艺事 务委员会主席兼行政议员拿 督郑国球，能够在行政议会 内协助传达居协心声，让民 间组织继续经营此夜市。”

玛琳再也居民协会昨 天傍晚在新闻发布会上，要 求当局U转，将夜市管理权 交回给该协会。出席者包括 主席苏德招、署理主席黄政 陆、副主席林庆兴、杨柏 祥、秘书林兴南及财政雷远瑞等。

玛琳再也居民协会要求当局U转，将夜市管理权交回给该协会。（图：星洲日报）

苏德招： 不应视居协为“政党”

苏德招指出，居协成立于1993 年，而居协经营的玛琳再也夜市更 是拥有近30年历史，从当年的20多 个摊位发展成今日逾200个摊位， 账目一向都清清楚楚，盈余皆用在 社会公益活动上，包括捐血活动、 颁发会员奖励金、警民对话及赞助 清寒家庭等。

“居协是非政府组织，不应 被当作政治团体来看待，我们也一 直努力解决当地的民生问题，作为 居民和政府之间的桥梁，将闪电水 灾、道路安全、路灯失灵、电流水 供中断、停车位不足、攫夺案及风 灾等问题与相关部门交涉处理。”

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他强调，外界谣传居协具有 某政党背景，这是不确实的指控， 居协一向抱着和各政党合作的态 度，共同举办清洁运动和解决民生 投诉；所以，希盟政府不应视居协 为“政党”，进而“取消”其夜市 管理权。

他指出，前朝的玛琳再也乡 委会成立时也不曾接管当地夜市， 反而在玛琳柏迈成立新的夜市，让 居民有更多的选择，同时方便居民 能在不同的时间购物。

“如今，新的乡里会也可以 效仿前朝的做法，另设新夜市造福 居民。”

要求谢守钦支持信没下文

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此外，苏德招表示，居协于10 月初接获历史城市政厅信函，指如 要继续管理夜市，必须获得当地州 议员的支持信。

他说，居协曾2次向行动党格 西当州议员谢守钦要求支持信，随 后的上诉信也没有下文。

“我们在本月17日会见了谢 守钦，当时对方表示已经拿到夜 市管理执照，并会在明年1月1日接 管。”