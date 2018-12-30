交警士姑来丽宁镇设柜台‧半价罚单别错过 据悉，许多民众自该霸级市场于今日上午8时开门后，即进入二楼的特别柜台前排队，有者甚至因错过其他警区主办的“半价缴清罚单”活动，而赶到今日的活动现场。

警方的“半价缴清罚单”活动来到士姑来丽宁镇，民众一早已进入霸级市场二楼排队。（图：星洲日报）

（依斯干达公主城29日讯）柔州交警的“半价缴清罚单”活动来到新山士姑来丽宁镇！经过特别规划的柜台，现场排队的秩序更有条理，民众受促事先到警方的交通组查询及列印罚单，免去在现场列队查询罚单的步骤。

广告

今上午10时至晚上10时开放

由柔佛州交通调查及执法组及依斯干达公主城警区总部主办的“半价缴清罚单”活动，今日及明日（30日）一连两日，自上午10时至晚上10时，在士姑来丽宁镇的Mydin霸级市场二楼设置特别柜台，让民众享有缴交通罚单50%折扣优惠。

前来排队检查及列印罚单的人龙分为3排，在警方的安排下有秩序地排队。

据悉，许多民众自该霸级市场于今日上午8时开门后，即进入二楼的特别柜台前排队，有者甚至因错过其他警区主办的“半价缴清罚单”活动，而赶到今日的活动现场。

值得一提的是，由于今次的活动地点空间宽敞，警方特别与霸级市场协调在现场准备200张椅子，让民众在等候的当儿可坐下歇息。

主办当局特别准备椅子，让民众在等候的当儿可坐下歇息。

现场规划3柜台区

此外，警方也将现场规划为3个柜台区，依序分别为检查及列印罚单、修订罚单及缴付罚单，每个柜台区共设有4个柜台，其中，各区各有一个柜台保留为60岁以上的长者、孕妇及残疾人士服务。

广告

一些已事先到警方的交通组查询及列印罚单的民众，即可直接领取号码，第二及第三个柜台的警员将会透过麦克风呼叫号码。警方也另设一个咨询柜台，同时有警员在队伍中为民众解惑。

星洲日报《大柔佛》社区报今早走访上述活动现场视察，发现截至上午10时30分，警方已派发出100个号码，并预计1个小时内可为40至50名民众处理缴付罚单的步骤。

据了解，现场共有30名警官及警员执勤，分别来自柔州警察总部交通组及依斯干达公主城警区。

刘佩玲（左起）及黄玉珍一早到来排队替家人缴付罚单。陈先生（右）则是替公司缴付罚单。

一天派发400号码

广告

警方将会先派发200个号码，随后若还有民众前来，将会再派发200个号码，总计一日将会派出400个号码，后来者则需待明日（30日）才能缴付罚单。

受访民众皆是从脸书得知警方的“半价缴清罚单”活动，一些受访民众希望警方能广泛宣传这项活动，让更多民众能够得知这项消息。

警方也提醒民众，车祸罚单、逮捕令罚单、法庭审讯中的罚单、安全行动下发出的罚单以及法庭和罗里罚单，皆不在包括在半价折扣优惠中。

已事先到警方的交通组检查及列印罚单，即可直接到柜台领取号码等候缴付罚单。

刘佩玲黄玉珍：替家人缴33罚单

刘佩玲（36岁）与母亲黄玉珍（63岁）今早7时就从振林山到现场排队，两人分别替家人缴付共33张罚单，多数为超速驾驶罚单，预计折扣后须缴付近5000令吉。

她们说，由于事先没有到警方的交通组查询及列印，原本排在第一位的她们，必须先到第一个柜台等待列印罚单，最终只能拿到第14号。

陈先生：清晨5时出发排队

住在巴西古当的陈先生（57岁）今早5时出发就到现场排队。他说，早前他曾到新山柏兰宜广场举办的“快来缴清罚单”活动，惟当时排队人数众多，警方只允许他缴付部份罚单，当时他共缴付4000令吉。

他表示，由于担心这次再度等待过长时间，他决定一早到现场排队，今次是替公司缴付69张罚单，经折扣后总数约7000令吉，他希望今天可一次缴清所有罚单。

贺先生：希望警方广泛宣传活动

住在新山茂奥斯丁的贺先生（42岁）及妻子，今早9时30分到现场排队，两人共缴付逾10张超速驾驶的罚单，预计折扣后的数目为上千令吉。

他说，由于他已事先到警方的交通组查询及列印罚单，所以今天到现场时可直接领取号码，在短时间内即可缴付罚单。

早前他曾到古来太子城IOI广场的“半价缴清罚单”活动，惟当时因队伍过长而决定放弃。他希望警方在举办这类活动时，能够对外广泛宣传。