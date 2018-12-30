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武吉波浪美食街．明日约你跨年倒数

2018-12-30 12:13

武吉波浪美食街．明日约你跨年倒数

武吉波浪合作花园及国花花园乡理会将首次在12月31日，于武吉波浪美食街举办跨年倒数活动。

（马六甲29日讯）武吉波浪合作花园及国花花园乡理会将首次在12月31日，于武吉波浪美食街举办跨年倒数活动。

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主办单位将全面禁止民众使用烟花炮 竹及雪花喷雾，活动从晚上9时开始至午夜12时30分，包括有卡拉OK环节及歌手献唱等，爱极乐州议员郭子毅也将出席。

大会备美食抽奖表演

合作花园乡里会主席徐世德表示，大会获 得商家的鼎力支持，报效礼物供民众抽 奖。因此希望民众能够踊跃出席，也可品尝当地 的美食，同时欣赏歌唱节目。

徐世德今日与郭子毅还有国花花园乡理会主 席林亚弟出席今早的巴刹分派月历。

徐世德表示，希望民众出席及配合，勿用烟花炮竹或雪花喷雾，希望倒数活动能有秩序地进行。

郭子毅：乡理会续亲近民众

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郭子毅指出，乡理会除了服务居民外，也将 获得政府定期拨款举办更多的社区活动，乡理会 也将继续与州议员、市议员配合，拉近与民众之 间的距离。

他今早也到巴刹分派月历，向民众介绍乡理会成员，希望这些在当地扎根已久的委员，能够 结合政府的资源，更有效地为民服务。

盼居民踊跃发表意见

“希望居民也可以向乡理会踊跃发表意见，在市议员、国州议员的配合下，一起把地方上的 规划做得更好，解决民生问题，更有助落实新政策。”

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另一方面，武吉波浪区内的2个早市及2个夜 市，将正式在2019年1月1日被合作花园乡理会接 管。美食街也即将被乡理会规划及管理。

同时，爱极乐高原乡理会也会接管爱极乐高原夜市。

今日出席者包括其他委员陈联兴、叶焕忠、黄国炳、刘世国、徐业城、林亚弟、萧丽燕及李从翠。

文章来源：
星洲日报‧古城‧2018.12.29

 
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