空置民宿处处猫屎．世遗区飘臭有碍市容 打铁街 一间空置逾半年的民宿门前堆积猫屎，发出强烈臭味，该区游客来来往往，或影响古城世遗区声誉。

打铁街有许多游客来来往往，猫屎问题或影响该区声誉。（图：星洲日报）

（马六甲29日讯）打铁街 一间空置逾半年的民宿门前堆积猫屎，发出强烈臭味，该区游客来来往往，或影响古城世遗区声誉。

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据了解，该民宿业主为新加 坡人，目前已租给中国人，但从 当地商民了解，该民宿空置约半 年以上，无人打理。

堆积的猫屎发出强烈的臭味。（图：星洲日报）

陈振贤：流浪猫聚集

打铁街一名 打铁师 傅陈振贤受询时表 示，该民宿空置大 约有半年了，有许 多流浪猫在那里大 小便。

他说，他听闻 业主是新加坡人，流浪猫有时会跑进 去空置的民宿，里 面也有很多猫屎。

张添兴：每月清猫屎一次

市民张添兴说， 那里的流浪猫问题 已经有2年，他大 概一个月就会亲自 去清扫，即便不是 他管理的范围，但 是他认为看到问题 就应该去帮忙。

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他建议相关单位应该派动物保护局前来，将猫只带 走，若不对症下药是不行的。

“当味道太重的时候我就会去清 扫，大约一个月一次。听讲该民宿已 经租给中国人了，目前还没有进行装 修。”

陈劲源：将通知南方环保清理

陈劲源说，他将马上通知南方环保 公司派员前来清理，因为该问题有碍市 容，而且该处是旅游区，不应该让问题 这样放着。他表示，他也将通过市政厅 通知业主，一定要将猫屎清理好，他希 望商家可以配合，把甲州旅游业搞好。