民众勿受骗！李文材：没授权代理商售禁烟告示 卫生部副部长李文材强调，卫生部和政府机关并无售卖也无委任任何代理销售禁烟告示，该部警惕业者勿受骗也警告投机者勿利用政府或政党的名义牟利。

（怡保30日讯）卫生部副部长李文材强调，卫生部和政府机关并无售卖也无委任任何代理销售禁烟告示，该部警惕业者勿受骗也警告投机者勿利用政府或政党的名义牟利。

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李文材透露，该部接获投报指有投机分子冒充卫生官员向业者兜售设计精美且印有政府机关或政党标志的禁烟告示，他澄清该部并没有委任代理销售禁烟告示，也不会这么做。

也是务边区国会议员的李文材今日到怡保爱心园进行杜绝骨痛热症大扫除活动时在新闻发布会上提醒投机分子勿利用这方法来敛财，一旦发现可在法令下被对付。

另外，他表示，卫生部并没有严格规定禁烟告示的格式，惟告示的标准尺寸为40厘米 x 50厘米，业者可张贴小于标准尺寸的告示，但不鼓励小过标准尺寸的一半。

“ 业者可试用复印的禁烟告示，也可自由在告示上添加不同语言的“ 禁止吸烟” 字眼或列明违令罚款字眼等，至于禁烟图案的烟头向左或向右都无所谓，告示上有无政府机关的标志也无所谓。 ”

他指出，从1月1月起正式实施扩大禁烟措施，所有食肆业者都必须在显眼处张贴至少一张禁烟告示，否则可被罚款最高3000令吉。

霹雳州行政议员兼兵如港州议员李存孝披露，早前接获业者投诉有投机分子在兵如港兜售设计精美并印有政府机关标志的告示，售价10令吉一张，甚至还给予买三送一的优惠。

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“ 他们自称代表卫生部售禁烟告示，并以错误的政府指南作为销售手法哄骗业者，执法单位正掌握证据以向不法之徒采取行动。”