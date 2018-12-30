峇章峇汝花园治安黑区．刀匪门前抢手袋 峇章峇汝花园治安黑区，出现持刀抢匪，华裔女子在亲戚家门前遭匪徒亮刀抢走手提袋，所幸无人受伤。

峇章峇汝花园治安黑区，数个月来发生了数宗抢劫案，最近还出现持刀劫匪。（图：星洲日报）

（马六甲29日讯）峇章峇汝花园治安黑区，出现持刀抢匪，华裔女子在亲戚家门前遭匪徒亮刀抢走手提袋，所幸无人受伤。而手提袋最后因为居民合力追匪，也成功取回。

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上述案件是本周四（27 日），在该花园发生。而大约2个月前，该花园也发生持刀抢劫案，抢匪趁一名居民返家时，越过围墙 造案，抢走居民手提袋。

林丽芳：匪徒边跑边挥刀

受害者林丽芳（35岁）表示，周 四下午5时30分下班后到峇章峇 汝花园姐姐的家，停留大约20分钟。准备 上车离开时，还没来得及关上车门，就出 现一名戴着头盔的男子亮出刀。

她把身上的手提袋交给对方，匪徒就 往花园草场方向逃跑。当时，目睹案发经 过的外甥女大喊，姐夫就从家里追出，匪 徒边跑边挥刀。

她相信是大家的叫喊声，引来邻居出 来探个究竟，匪徒见到人多后，就把手提 袋丢在草场，骑着没号码的摩哆逃跑。

电眼揭匪干案前兜花园

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林丽芳指出，姐姐邻居后来将闭路 电视的影片打开看，发现匪徒在案发前已 经在花园骑摩哆绕了数圈，相信是寻找目标， 之后就把摩哆停在草场，待她上车时就前来造 案。

“匪徒当时戴着头盔，看不清样子，对方 整个过程都没说话，只亮着手上的小刀。”

盛小姐：常有外人出没

居民盛小姐指出，前几个月也有同排的居 民，在屋外遭遇掠夺身上的手提袋。此外，也 有小偷出没，屋外的鞋子都被偷。

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她表示，该花园经常有外人出没，因为 附近有建筑工程及工厂，也经常有很多外劳经 过。

林祥和：建议重启睦邻计划

汉都亚再也市议员林祥和在接获投诉后，再次前往花园了解情况。

他说，将向甲州政府建议，重新启动睦邻计划，协助减低罪案的发生。同时也会建议居民成立志愿巡逻队，维持自己社区的治安。

“据我所知，有关花园在最近数个月内， 已经发生了4至5宗抢劫案。之前已经通知了当 地警方巡逻，罪案沉寂一时又开始。”

促警启动阳伞行动

他指出，将再次向当地的警局反映当地的 治安情况，并要求警方再次启动阳伞行动，以 带来阻吓作用。

他呼吁居民出入时提高警惕，多注意周遭 的情况，一旦发现可疑人物，可致电峇株安南 警局：06-3172222。

他也表示，该花园的路灯昏暗，因此会 建议市议会以LED路灯取代，或修剪被树叶遮 挡的路灯，提升照明设备。同时也会修剪草场 两棵茂盛大树，因路旁的水沟已经遭到树根破 坏。