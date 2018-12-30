历年演尽丑角因张卫健顿悟·51岁马蹄露心善助人为乐 51岁香港女艺人马蹄露早期演出《真情》里的刁蛮“MayMay”让观众留印象，最近也在热播剧《大帅哥》饰演裘大婶一角，经常与饰演大帅哥的张卫健斗嘴，成为全剧最口齿伶俐的第二人，非常抢镜。

（图：微博）

（香港25日讯）51岁香港女艺人马蹄露早期演出《真情》里的刁蛮“MayMay”让观众留印象，最近也在热播剧《大帅哥》饰演裘大婶一角，经常与饰演大帅哥的张卫健斗嘴，成为全剧最口齿伶俐的第二人，非常抢镜。

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马蹄露自1996年起加入TVB，入行22年的她拍摄过多部作品，经常饰演丑角或八婆角色，卓越的演技获得不少好评，更因此于1997年的《万千星辉贺台庆》中凭“MayMay”角色获得“最厌恶角色演绎大奖”，至今仍是唯一的得主。

其实马蹄露已被丑角定型，但庆幸张卫健的一席话，让马蹄露有所顿悟：“当时他跟我讲，他建议我尝试做同一类型的角色，但要有不同的演法，每次都是做八婆，但要每次都有不同，要做到八婆之中的八婆！”而《大帅哥》播出后，马蹄露收到张卫健传讯息：“你演得好好。”

《大帅哥》剧照。

《大帅哥》剧照。

（图：微博）

其实马蹄露都正在为此作出尝试，例如她在《兰花劫》中为八婆加插一段上海话对白，试图让角色和剧情更为突出，虽然最后剧组因“观众不爱看字为由”而把这段戏删走，但马蹄露亦不言气馁，等待观众能够多留意自己演绎上的分别。

虽然在荧幕上一直饰演的是丑角或一些自私自利、尖酸刻薄的小人，但是马蹄露在私下却在偷偷的做好事。据了解，她默默行善多年，早年在被媒体爆出她自己买不起房却在中国捐出一个希望小学，不过后来她来澄清，指自己虽然有捐助，但是以自己的财力是捐不出一座小学。此外，她还经常三更半夜在大埔游街，探望“老友记”，有时送上食物、零用钱，总是耐心听长者们说话。

马蹄露曾在《真情》演“MayMay”，深入民心，更因此于97年《万千星辉贺台庆》获得“最厌恶角色演绎大奖”，至今仍是唯一得主。