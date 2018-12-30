各选区修剪拨款用完．要砍树等明年 希盟执政后大刀阔斧修剪市内的过于茂密的树木，如今已近岁末，几乎各选区的修剪拨款都已用完，还未来得及修剪的树木，必须等到明年初才能动刀。

哥打拉沙马那区今年的修砍树木拨款已用完，因此非迫切的修剪工作将在明年继续。（图：星洲日报）

（马六甲29日讯）希盟执政后大刀阔斧修剪市内的过于茂密的树木，如今已近岁末，几乎各选区的修剪拨款都已用完，还未来得及修剪的树木，必须等到明年初才能动刀。

广告

陈劲源：大幅修砍整顿市容

市议员陈劲源说，由于上述剩余 的拨款不能带到明年，据他所 知，数选区皆已善用这笔款项，全面展 开修剪工作至12月，多数已用完拨款。

就以哥打拉沙马那花园为例，他 说，前朝政府至少有两三年没有修剪过 当地的大树，导致路边及住宅的树木过 于茂盛，希盟执政后不久，立即在市内 展开大幅的修砍行动，以维护市容整齐 及确保公众安全。

他说，由于涉及的范围相当广，因 此，修砍经费目前已用完，对于尚未修 剪的地区，若非迫切，则需等到明年。

各选区获拨约20万

他说，每个选区一年可获分配约20 万令吉的修剪树木经费。陈劲源说，市 政厅已在下半年尽力展开修剪，因此明 年可按月规划，平均分配每月的开销并定期修 复，使工作更有效率。

广告

建议添购具升降设备罗里

“市议员也有向市政厅建议添购具有升 降设备的罗里，以加强工作效率，不过由于 涉及的费用相当大，因此可能只有望添购一 辆。”

廉屋后巷卫生糟

陈劲源今日与地方官员 阿末接到居民投诉， 前往巡视哥打拉沙马那花园，接 受本报询问时这样说。

广告

此外，他在巡视当地廉价 屋第15路的后巷时，发现当地的 泥沟被人抛入垃圾，也有居民非 法扩建住宅充当货仓，其中一家 住宅后院如同丛林，长满野草， 卫生清况糟糕。据邻居指出，该 单位没有顾及卫生，导致老鼠出 没，他唯有哑忍。

后院扩建成货仓，又另在空地上搭建亭子放瓶子及回锅油，市政厅将发通告要求业者清理。（图：星洲日报）

通知屋主展开清理

陈劲源说，市政厅将发出通告 给相关的屋主，指示必须展开清洁工 作，避免招惹蚊虫，引发卫生问题。

他也将安排清沟工作，确保当地 的卫生，同时避免水灾发生。

陈劲源说，市政厅已更新哥打拉 沙马那十字路口往柠檬眼方向的地底 排水管，以期纾缓该路段逢雨成灾的 情况。

他指出，过去数年每逢下大雨 时，不稍片刻路面即淹水，已发生过 数宗车子涉水而过抛锚的事故。

疑过去遭承包商挖破的水管，里面全是泥土，造成无法排水。（图：星洲日报）

承包商挖破排水管没禀报

陈劲源说，经过 调查，市政厅 后来发现位于十字路口 转弯处的地下排水管， 之前疑承包商在埋置 电缆时，把12条水管挖 破，但却没有禀报，反 而草草埋回去，以致数 年来一直发生水淹马路 事件。

更换水管料一周完工

他说，被挖破的 水管，如今全部已被挖 起，这些管子内附满泥 土，相信是造成不能排 水的原因。

他指出，更换水管 的工作预计一个星期完 成，该局将在各水管中 央开设一个洞口，方便 清沟工作。

“由于该路段地势 较低，因此，我们还需 观察一段时间，希望可 全面克服水淹马路的情 况。”