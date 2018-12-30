波一日沙滩清洁日．华哥率百人净滩 华哥信守承诺，说到做到，带领百人到波德申5个海滩清垃圾。

安华在沙滩上，把看见的树叶垃圾捡起，希望以行动来教育民众。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申29日讯）华哥信守承诺，说到做到，带领百人到波德申5个海滩清垃圾。

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波德申国会议员拿督斯里安华在参与补选期间，多次对波德申海滩的垃圾问题表达不满，也 屡次表明要率领民众，一起到海滩清理垃圾。

在经过3个月后，获得波德申多个单位的配合下，终于在今早成功主办了“波德申一日沙滩清洁日”，获得逾百人一起走到沙滩上收拾垃圾。

号召民众海滩晨跑

29日获得清理的沙滩分别 是绍嘉纳海滩（Pantai Saujana）、直落甘望8英里海（Pantai Telok Kemang）、九州阳光海滩（Pantai Cahaya Negeri）、丹绒葛莫海滩（Pantai Tanjung Gemok）及蓝湖湾（Pantai Tanjung Biru）。

其中，安华也亲自为清洁日主办开 幕仪式，号召民众一起来清垃圾，虽然 在活动进行中，一度遭遇天不作美，下 起连绵细雨。

惟最终还是等到细雨停止，让清洁 活动得以照常进行，安华除了亲自到海滩上捡垃圾，也不忘逗趣地号召民众， 在海滩上晨跑一段。

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由于对安华心血来潮的举措反应不及，安 华在起跑时，多数民众仍不以为意，直到看见 安华晨跑了一段距离后，逾百人民众才跟随在 后，形成一幅百人在海边晨跑的场面。

尽管气候阴凉，但安华的心情却特别良 好，即使副首相拿督斯里阿兹莎不克出席，但 安华却不断秀两人的恩爱史，包括透露了一小 段，自己只会为旺姐高歌，但由于旺姐在东马 出差，让他不能在现场高歌一曲。

勿把垃圾带来波

“海滩是波德申的旅游特色， 因此，波德申的海滩不应 该出现不干净的问题。”

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安华强调，除了当局采取相关的清 理工作，民众也必须提高醒觉意识，切 勿把垃圾带来波德申，唯有大家做出改 变，波德申的海滩才能持续保持干净。

他除了谈论海滩，也提及波德申的 发展大蓝图是其关注的问题，包括在明 年1月初，州政府将与私人界有一场交流 会，针对波德申的发展进行讨论。

须优先解决基设问题

“但我认为，纵使波德申的未来发展重要， 但波德申的基设问题，还是必须优先解决，才能 吸引更多外资进入。”

他披露，自己在最近这段期间，屡屡透过社 交网络接收到波德申频频水灾的问题，几乎每一 周都会发生一次闪电水灾。

因此，他认为，类似的基设问题必须获得改 善，他日前已向财政部长林冠英反映有关问题， 虽然对方无法特别关注波德申的发展，但对方答 应可协助改善波德申的基设陈旧问题。

设商业区须惠及人民

另一方面，安华提到，至今接获有2间五星级酒店 打算在波德申设立，此外，波德申将会设立商 业区及大型美食坊。

不过，他向对方开出条件，不能只是关注于服务富 人顾客群，而是必须让所有人民受惠，即使是发展房屋 计划，也必须考量低下阶层的民众。

美食坊须保持卫生环境

而且，他也希望新设的美食坊的管理必须良好，卫 生环境必须整洁，不能像以前小摊口般随意经营。

他也强调，由于目前州政府尚未取得批准，一些大 型的发展计划将会暂停搁置，直到森大臣作出最终的决 定。

当天活动是由旅游、艺术及文化部、森大臣办公 室、波德申市议会、县署及SWM公司配合，主要是提高 人民醒觉意识。

除了清洁垃圾活动，当局也主办小型的展览会及美 食摊位，这次的清洁工作，SWM公司动员35名清洁工人 及6辆清洁车，并花3小时，把5个沙滩清理干净。

另外，根据SWM公司的数据显示，到目前为止，波 德申沙滩至少清理了7次。