依布拉欣汉：续维持沙滩干净．打造波成焦点旅游区
2018-12-30 12:43
依布拉欣汉：续维持沙滩干净．打造波成焦点旅游区
峇眼槟榔协调员依布拉欣汉指出，虽然希盟政府未能夺下峇眼槟榔州席，但州政府不会停止发展波德申的旅游业，把波德申打造成焦点旅游区。
（森美兰．波德申29日讯）峇眼槟榔协调员依布拉欣汉指出，虽然希盟政府未能夺下峇眼槟榔州席，但州政府不会停止发展波德申的旅游业，把波德申打造成焦点旅游区。
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尤其作为该选区的协调员，峇眼槟榔拥 有多个美丽的沙滩，他将会持续维持沙滩的 干净，让沙滩的环境得到保护。
提高游客醒觉意识
他不认为，波德申海滩的肮脏问题，是 因为当局无法准备足够的垃圾桶而造成，反 而是外来的游客，把垃圾乱丢在沙滩上。
因此，他相信，唯有提高游客的醒觉意 识及给予适当的教育，才能让波德申海滩得 到照顾。
他也会进行各项清洁活动，减少沙滩的 垃圾问题。
依布拉欣汉是于今午与媒体聚餐后，在 新闻发布会上，这样指出。
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他也提到，在过去的波德申补选中，峇 眼槟榔选区也成功取得突破的成绩，8个票箱 皆取得优势，成功协助公正党主席拿督斯里 安华创造历史最佳的胜绩。
新闻报道传达正确资讯
他也说，虽然如今资讯发达，所有讯息 来源皆可从通讯软件中取得，但新闻媒体仍 扮演重要的角色，负责把正确的资讯带给社 会。
他表示，若要真正了解社会的最新动 态，新闻媒体仍是主要的管道，即使网络上 资讯百花齐放，但要辨别真伪，新闻才是发 挥最大的作用。
文章来源：星洲日报‧花城‧2018.12.29
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