首次李三路义山举行．逾百党团参与公祭 为响应、维护及捍卫全民公共资产，森美兰中华大会堂及芙蓉华济公会今日首次在芙蓉李三路华人义山总坟联合举行公祭仪式，并获得森州共110个华团代表参与，也获得政党领袖出席，纪念开埠功臣及先贤对华社作出的贡献。

逾百名华团及政党代表出席公祭仪式，祭拜开埠先贤功臣。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉29日讯）为响应、维护及捍卫全民公共资产，森美兰中华大会堂及芙蓉华济公会今日首次在芙蓉李三路华人义山总坟联合举行公祭仪式，并获得森州共110个华团代表参与，也获得政党领袖出席，纪念开埠功臣及先贤对华社作出的贡献。

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出席者有公祭工委会副主席陈 培及黄俊棠、总务黄振旺；除了团 体代表，响应活动领袖有森州行政 议员张聒翔及陈丽群、罗白州议员 周世扬及沉香州议员吴金财。

义山是历史的见证

出席的华团代表也发表了共同 的联合宣言，指义山是全民公共资 产，不仅是华社历史文化之根，更 是历史的见证，是先人对国家贡献 的证明，可供历史学家及考古学家 研究及参考、文物资料储藏宝库。

宣言中也声明，李三路华人义 山是城市中的绿肺，环保的重要据 点，因此政府有责任提供人民“葬 身之地”，并拨地、拨款维护义山 的主权及保存历史的文化之根。

另外，大会主席陈永明在宣 读祭文时指出，芙蓉李山路华人义 山开辟于1903年，迄今拥有百年历 史，是早期埋葬开埠先贤，以及当 年漂洋过海到芙蓉谋生、不幸客死 异乡的矿工，或被“卖猪仔”到南 洋的中国侨乡及抗日英雄等。

“回顾历史，李三路华人义山 坐落在芙蓉市区，形成城市的绿肺 地带，因此，政府曾有意将此义山 发展成为商业用途，不过，负责管 理此义山的芙蓉华济公会联合州内 华团组织向政府提出诉求，政府最 终决定维持原状，让英魂能够永远 安息。”

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周世扬：将筹款美化义山

芙蓉李三路华人义山 面积约23英亩，早 年曾因葬有开埠功臣甲必丹谭 扬而广为人知，森州希盟执政 议员更有意在推广华人义山方 面大展拳脚，不仅全力配合， 更拟定各项计划，以期将义山 打造成历时文化旅游景点。

周世扬指出，芙蓉的发 展应从义山开始，未来将会展 开“一人一洋灰”筹款计划， 以今日出席公祭活动的110团 体代表中开始筹募，以“一传 十、十传百、百传千”的方 式，相信很快能够筹到足够的 资金，成为全面美化义山用 途。

“一包洋灰30令吉，今日 出席的百人代表，各自找到10 个人，只要积沙成山，计划中 的了望台就可以完成了。”

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张聒翔：政府必维护历史遗物

张聒翔说，华人义山是 全华社的文化资产， 州政府务必全力配 合，协助美化及打造 成为旅游景点。

“不只是芙蓉的 义山，只要是历史遗物，州政府都会全力 配合建造、推广甚至 维护，让后代人民更了解华人 先贤想当年的开埠辉煌历史。