腰斩个唱竟成导火线·刘德华张学友粉丝开撕互怼 刘德华（华仔）28日因失声而中途腰斩演唱会，并一连取消28、29及30日共3场演唱会，引来部份网民吐槽，有路人表示“还是张学友更厉害”，竟意外引发张学友和刘德华的粉丝互撕！

（中国．北京／香港30日讯）刘德华（华仔）28日因失声而中途腰斩演唱会，并一连取消28、29及30日共3场演唱会，引来部份网民吐槽，有路人表示“还是张学友更厉害”，竟意外引发张学友和刘德华的粉丝互撕！张学友粉丝说刘德华实力不行，刘德华粉丝说张学友也出过“车祸”。如今两位天王加起来都快120岁，早已成了圈中好友，但粉丝的战斗力却依然爆表！

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90年代的四大天王，从青丝“斗”到白发，如今张学友和刘德华都已57岁，刘德华一失声，马上很多人拿他跟张学友做对比，说他实力不如张学友，但张学友也曾遇过这种情况，还不只一次失声唱不了歌。

（图：香港明报）

有网民列举，张学友1994年在新加坡、1997年在香港，2005年在台湾，甚至2007年张学友在红馆举行一连18场名为《光年世界巡回香港演唱会》时，都曾因重感冒失声，要取消最后两场，还马上开发布会公开道歉。张学友2011年在大马连开4场《张学友1/2世纪世界巡回演唱会》，曾在第4场因为喉咙不适而咬苹果出场。而他在2017年8月的《学友．经典世界巡回演唱会》澳门站，因为最后一场演唱会抱病上阵未达本来水准，竟送当晚出席的澳门粉丝每人一顶限量版《学友．经典世界巡回演唱会》第100场纪念棒球帽。

其实唱歌失声是歌手大忌，乐坛也有很多歌手都曾翻过车。2005年，徐小凤在红馆唱到第7场时，因为声音沙哑身体不适，唱到中途要腰斩表演，之后另选一天在红馆补开一场。2010年，陈奕迅红馆开18场演唱会，因感冒并受空气污染影响喉咙，开唱前还要注射类固醇针开嗓，但声音依然沙哑。郑秀文2016年在红馆举行《郑秀文Touch Mi2世界巡回演唱会》，首场已声沙走音，到最后Sammi忍不住说：“我好痛苦。我还有7场，可不可以退钱给你们？”最后她还是咬牙坚持完成整个演出。

（图：脸书）

刘德华歌迷坚持不退票

网民吐槽：骗子的榜样

刘德华之前演唱会状态一直都很不错，如今很多网民说他是“骗子的榜样”，只因很多歌迷都坚持不退票，反而在红馆外举灯牌帮华仔打气加油。更有者表示，其实退票也不是最好的解决方式，希望华仔今后补开几场，让持有该次演唱会门票的观众能免费观看才是最好的补偿。