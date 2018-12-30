森46华小获245.5万．教部拨款如及时雨 森州46所华小日前获得教育部份配2018年拨款，多校董事部感到雀跃不已，并形容拨款犹如一场“及时雨”，解决了学校的燃眉之急。

晏斗乌鲁干中华小获得教育部300万令吉的建校基金，让董事部放下心头大石。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉29日讯）森州46所华小日前获得教育部份配2018年拨款，多校董事部感到雀跃不已，并形容拨款犹如一场“及时雨”，解决了学校的燃眉之急。

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教育部副部长张念群日前宣布， 在估价师专业的评估及建议下，森州46所华小将获得245万5000令吉的拨款，另有4所华中则获得92万令吉的拨款，而数额分配则视学校的紧急度，作为主要考量。

乌鲁干中华小获300万

值得一提的是，即将从晏斗搬迁到绿 峰岭的晏斗乌鲁干中华小，则获得 300万令吉建校基金拨款。

众所周知，在大马办华文教育不简单， 过去的政府拨款远远不足华小的实际需求， 庆幸的是，当今华文教育路上，有一群为教 育不遗余力的董事部，有些时候，学校发展 开销还需由董事部成员补贴，只为莘莘学子 营造更好的学习环境。

获得拨款的华小董事长指出，这笔拨款 就如董事部的“及时雨”，因为部份学校都 面对设施残旧，资金短缺的问题。

可用于维修翻新

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他们受访时说，如今有了这笔拨款，可用于进 行小型维修、修补或翻新屋顶及提升沟渠等，让学 生可以在舒适的环境下求学。

他们也感到喜悦，华小受到政府的关注，至少 以紧急度为考量的分配，能舒缓董事部的压力，也 希望政府继续关注华小资金短缺的问题。

乌鲁干中华小董事长陈耀祖：资金问题获解

晏斗 乌 鲁干中华小 董事长陈 耀祖感谢教 育部关注该 校，300万 令吉的拨款 将充作建校 基金，也让 董事部在建 校的过程中，省去缺乏资金的问 题。

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他说，前朝政府答应将拨款 400万令吉，协助董事部建校， 所以没有对外筹款，当时在首获100万令吉 时，新校地便开始动工，后来遇上大马政坛 变天，剩下的款额就没有消息了，他向新政 府反映后，终获得回应，舒缓了董事部所面 对的问题。

加拉宾华小董事长黄国强：提升学校设施

芙蓉 加 拉宾华小董 事长拿督黄 国强说，过 去学校因为 拨款不多， 一些设施问 题无法维 修，如今， 教育部捎来 12万令吉的拨款，将用作提升学校 的设施，会先解决沟渠问题，因为 沟渠破裂导致阻塞的问题愈来愈严 重，每逢雨天，渠水一定流入校 园。

他指出，校方除了会建图书馆，也计划 在2020年建运动场，这些工程都需要大笔款 额，虽然12万令吉或许不足，但至少对董事 部也有帮助。

亚沙新村马华小学董事长黄新发：教部拨款渐改善

芙蓉 亚 沙新村马华小 学董事长拿 督斯里黄新发 说，一路来， 董事部获得政府的拨款，都 会用在维修学校硬体设备方 面，让学生能 在更完善的环境下学习，这次获 得7万5000令吉也不例外。

他指出，在大马办教育确实 不容易，但近几年来，教育部的 拨款分配已逐渐改善，有制度化 的拨款，让学校可以有好的发展，感谢政府 的关注。

芙小董事长张庆生：翻新礼堂及教室屋顶

芙蓉中华小 学董事长 拿督张庆生说，学 校获得18万令吉拨 款，将用于解决现 有的设施问题，即 翻新礼堂及部份教 室的屋顶。

他指出，校方 原本是申请30万令 吉，以作大幅度提 升，虽然拨款比预期中的少，但感谢教 育部的关注，也让董事部松了一口气。

他说，翻新屋顶需迫切进行，因 为问题已经扩大，将破坏天花板，严重 则影响电线，尤其学校位于高山上，风 险相对更高，若有剩余款项，将翻新厕 所。

振小董事长林晋世：抢修泥墙

芙蓉振华 小学董 事长林晋世说， 董事部于今年 初，已耗资11万 令吉维修泳池， 目前就如一个空 壳的董事部，现 在又面对校内屋 瓦急需翻新，唯 有由董事部成员 先垫出，而教育部宣布振小可获8万 5000令吉拨款，对学校而言犹如“及时雨”。

他指出，有了这笔拨款，校方之前展开的筹 款运动所获得善款，可用于其他地方，校方将处 理泥墙的问题，因为部份泥墙已坍塌，在缺乏资 金下，仅用防水布遮挡，相当危险，为了学生的 安危，将提升安全措施。