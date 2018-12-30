走失1年．七旬兄寻失常弟 “弟弟啊！你在哪里？”一名年届七旬的兄长，今日通过报章寻找走失一年的弟弟，希望靠读者的力量找回这名有精神问题的幼弟。

胡金水在发布会出示弟弟唯一的证件报生纸，左一行动党百乐区会主席梁志，右一梁耀雯。（图：星洲日报）

（彭亨．直凉29日讯）“弟弟啊！你在哪里？”一名年届七旬的兄长，今日通过报章寻找走失一年的弟弟，希望靠读者的力量找回这名有精神问题的幼弟。

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来自彭亨州百乐县巴也朗的胡金水（77岁，现居直 凉），今日通过直凉州议员梁 耀雯召开新闻发布会寻亲时透 露，他有4兄弟，最小的弟弟胡 亚九（70岁，单身）于一年前走失后，遍寻不果。

“弟弟身高约5尺2，身材 瘦削，外貌与我相似，曾有朋 友在外地看到他在路边走，以 扫把棍挑着肥料袋装的物品， 穿拖鞋，可能蓄有长胡须和长 发，也许会徘徊在店外走廊， 以前跟家人以广东话沟通，患 病后沉默寡言，问而不答。”

曾多次出走被找回

他说，这名弟弟在年轻时 从事泥机工作（铲除树桐）， 约40岁突然患病，听说中山番 降头，家人曾到神庙求助也不 能让他恢复正常，有次他责备 弟弟，遭弟弟以一拳打向眼 睛，当时警方把弟弟押至神经 病院，弟弟病情康复后回家， 由于吃了药会感到昏沉，弟弟 一度拒绝吃药，导致旧病复 发。

“弟弟很爱出走，每次出 走都是几天后才回家，长则一 个星期，短则三五天，10年前 有一次出走，有人在而连突遇 到他，送他去医院及登报寻找 家人，但弟弟回来不久又出走 至瓜拉吉挠。

他说，这次是弟弟离家 最久的，起初有熟人在双溪镭 见到弟弟但没告诉他，后来再 见到弟弟才跟他讲，他立刻去 找，从双溪镭找到马口，来回 几次都找不到，只好放弃。

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“10来天以前，有熟人 说在芙蓉通往淡边的旧路遇到 我弟弟在路上走，我去找了， 来回找了三轮也找不着，打算 近日再去找，希望读者有弟弟 的消息可以通知我（019-275 7796）。”

梁耀雯说，事主弟弟离 家一年多忘了回家的路，又没 有身份证和照片可以辨识，事 主朋友指近期在森美兰州看到 他弟弟骨瘦如柴，相信不容易 找，但希望读者可以为事主提 供情报，留意周边是否有挑着 棍的流浪汉，协助他尽快找到弟弟。