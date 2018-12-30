百乐华团联合会：价格低迷．速采原产品救市方案 百乐县华团联合会促请政府对原产品尤其油棕及橡胶采取更有效的救市措施，以免售价节节败退，影响小园主收入，间接影响整个市场经济。

（彭亨．直凉29日讯）百乐县华团联合会促请政府对原产品尤其油棕及橡胶采取更有效的救市措施，以免售价节节败退，影响小园主收入，间接影响整个市场经济。

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该会是昨晚召开会员大会，会上通 过此第一项提案，基于百乐县超过八成 的居民务农为生，该会也关注油棕及橡 胶价格低迷的现况。

会上通过其他提案如下：

2）吁请政府全面贯彻中庸治国理 念，构建和谐社会，同时严厉制裁随意 发表不符国情之宗教种族偏激及敏感言 论的任何组织与个人，全力维护社会安 定与国民亲善团结。

3）促请政府尽速检讨承认统考文凭 事宜，以兑现大选的竞选宣言。

4）吁请政府制度化拨款给全津贴华 小。

5）吁请百乐县华社全力支持金马梳 华小迁校计划。

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邓福乐：盼新政府兑现大选诺言

较早时，该会会长拿督邓福乐在会 上致词说，509大选后，国民期待新政 府颁布国家经济新发展新政策，同时信 守承诺，逐渐兑现大选诺言，并以更高 的视野和更大的格局来治国理政，放下 无谓争论，公平施政，有效团结人民， 以便集思广益，群策群力，救国于危难中，进而提升国家的竞争力，迎战日愈 严峻的国际考验和激烈挑战。

“过去非马来社会厌恶的巫统主宰 的国阵政府把种族歧视正当化，还引以 为荣，导致国阵遭唾弃，如今华人寄望 希盟政府摒弃种族主义政策，毕竟希盟 竞选宣言也承诺以扶弱政策取代种族优 先政治。政府要协助贫穷弱势而不是特 定肤色的大马人。”

他说，华人不需要被讨好，需要 的只是能享有公平待遇，得到应有的尊 重，遗憾的是，近年一些极端政客对513 事件的诠释还是语带恐吓与威胁，为了 达到自私的政治动机，企图扭曲、利用 和炒作此课题，这成为当前国家社会的 最大隐忧。

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他勉励华团组织敢于为华人权益讲 出公道话，勇于批评施政，发挥非政府 政党组织的力量，与全民催生的新政府 携手为国共同努力和奋斗，营造一个团 结合作、共生共荣、安居乐业和国泰民 安的马来西亚。