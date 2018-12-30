关丹中总装修会所风波．租借商会礼堂被拒．徐祥强责问：为何拒租 关丹中华总商会理事徐祥强责问会长拿督曾文祯，为何拒绝租借商会礼堂给会员办“装修舞弊案说明座谈会”？

（彭亨．关丹29日讯）关丹中华总商会理事徐祥强责问会长拿督曾文祯，为何拒绝租借商会礼堂给会员办“装修舞弊案说明座谈会”？

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“会员使用礼 堂应该是一个会员应享有的权力，却 遭到会长无理的拒 绝，使我疑惑衮衮 诸公还想隐瞒弊案 到什么时候呢？”

徐祥强昨日向 商会租借礼堂不果 后，今日发表文告 指出，商会理事应 该组织一个辩论队 伍去迎战彭永康的 立论，洗脱包庇舞 弊的罪嫌，为他们 自己的“程序说”辩护。

“我真的不 希望由于理事会衮 衮诸公没有是非、 眷恋权位、欲盖弥 彰、不愿鞠躬下台 而让彭永康步步进 逼、不断加码，引 发更大的丑闻，让 商会臭名远扬。”

徐祥强也就自 己在第二次特大的 过火动作向会员道 歉。

他说，一直 以来他都是敢怒敢 言、敢做敢当。

“为了商会， 眼看议长杨志良的 主持不公，就连7 人小组报告也敢说 看不懂，显然的理 事会已经想瞒天过 海，在这样情急的 状况之下，为了在 特大中保护商会， ‘求诚心切’， 实在是无奈的举 动。”

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他说，不断 的自吹自爽说第二 次特大是“伪特大”，或只承认杨 志良主持的特大也 罢，已经无关痛 痒，结论就是没有 通过合法化装修舞 弊案，根据法令， 以后也永远不能再 通过了。

“会长可能是 因为在装修舞弊案 中的开标会上留下 了舞弊的证据，才 不断的要把问题扫 到地毯下面，包括 这一次无理由拒绝 会员租用会所。还 恫言要取消揭弊者 的会员籍，充足的 宣示了理事会心虚 与慌张到了胡言乱 语。

“反正第二 次的特大会议记录 已经根据律师的指 导，交给了社团注 册官，一切依法处 理，没必要再争论 不休。倒是理事会 要检讨彭永康的会 员籍很新鲜，为什 么我是理事却不知 道？理事会有这权 力吗？要是有的 话，早应先开除违 章的前会长、总 务、财政3人。

“会长及领导 层为什么不对付做 假单、重复索款的 承包商理事，以及 对支票签署人偷偷 开了多张总额5万 令吉的支票采取行 动呢？而甘受包庇 的影响指责，动机 到底为什么呢？扪 心自问吧！”