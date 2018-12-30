丹华商咖啡旅餐公会吁遵守禁令．遇顽固烟客报备执法组 吉兰丹华商咖啡旅餐公会即日起让会员索取禁烟海报，同时吁请会员遵守明年1月1日起落实的禁烟指令，若遇到屡劝不听的顾客，应直接向卫生局执法组报备，以免本身被罚款。

吉兰丹华商咖啡旅餐公会会员即日起可索取禁烟海报，左起韦东浪、何子庄及林增辉。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁29日讯）吉兰丹华商咖啡旅餐公会即日起让会员索取禁烟海报，同时吁请会员遵守明年1月1日起落实的禁烟指令，若遇到屡劝不听的顾客，应直接向卫生局执法组报备，以免本身被罚款。

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林增辉：业者须提醒烟客

会长林增辉说，卫生部明年 1月1日扩大禁烟令的立场坚定不 移，惟答应明年1月1日至6月30日 为缓冲期。在首半年期间，执法 人员只会对烟客发出口头警告， 直至明年7月1日起才全面执法。

无论如何，他吁请会员遵守 禁烟令，遇到顾客吸烟，就应该 提醒顾客。

他是在一项新闻发布会上如 是指出。出席者包括副会长何子 庄及执行秘书韦东浪。

卫生部此前宣布，明年1月1 日起在无冷气及开放式咖啡茶餐 店实施禁烟，吸烟者罚1万令吉或 监禁2年，业者罚2500令吉。

另一方面，何子庄重申，政 府理应在适当地点，包括食肆设 立吸烟区或吸烟室，才来宣布全 面禁烟措施，否则只会引发业者 与烟客之间的冲突事件。

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他说，既然政府执意落实 禁烟令，也希望会员们无论如何 都必须配合，以免面对当执的罚 款。

欢迎索取禁烟海报

他吁请会员们在明年1月1日前，将禁烟海报张贴在餐饮店显 眼之处，让顾客知道禁烟令的存在。

有意索取禁烟海报的会员可联络或亲临以下地点索取：会长林增辉／Suntwo Restaurant（019- 9819636）或副会长何子庄／冠香 园（019-9211733）