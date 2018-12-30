抽烟孩子容易吸毒．黄保俊：家长须严加管教 哥打峇鲁中正学校董事长拿督黄保俊促请家长们关注孩子的抽烟问题，若不严加管教，抽烟的孩子很容易就成为吸毒者。

（吉兰丹．哥打峇鲁29日讯）哥打峇鲁中正学校董事长拿督黄保俊促请家长们关注孩子的抽烟问题，若不严加管教，抽烟的孩子很容易就成为吸毒者。

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他说，抽烟的问题是从孩子认识新 朋友开始，即使捉了又捉，此时开始叛 逆的孩子难以管教。

“希望家长和我们合作，小心看管 孩子并认识他们的朋友，即使他们在家 抽烟，家长也要通知学校，因为校内有 辅导老师。”

黄保俊今天出席中正华中举办的 “2019年预备班及中一生登记日”时， 这么表示。出席者有家教协会主席陈秀 美、中正校友会主席朱庆平、代校长郑 莲幼、副校长刘国健和周保树等人。

他呼吁上了中学的孩子要养成学习 的好习惯，在中学生的群体里生活和求 知识，学会思考和做人，毕竟中学生涯 比较复杂。

“科技的发展让我们无法控制孩 子，不要把电脑放在孩子的房间。家长 也得学会规划孩子的生活，孩子声称得 留校时，家长要了解何时才是孩子课外 活动的时间。”

提到学生头发的问题时，他也强 调，不想再听种种的理由，因为真的 有家长会为了孩子染发的问题和校方理 论。

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郑莲幼：师长须互相沟通

代校长郑莲幼则欢迎家长成为中 正学校大家庭的一分子，并希 望他们的孩子延续在小学的优秀表现， 适应全新学习环境和教学媒介语。

她提醒家长，孩子在转换求学环 境的当儿，家长要多关注孩子的适应情 况。

“教育部的其中一项指示，就是 家长和教师之间的沟通，必须在开学第 一天就让家长清楚此事。我们发现，许 多家长甚少到学校和出席家协大会，所 以，对校政不甚了解的情况下，容易产 生误会。”

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她强调，中正华中一向来都采取 开放的校政，许多活动都会邀请家长参 与。

在会上，她也透露，该校2019新学 年共有175名新生，人数与2018年不相上 下，初中一开7班，预备班则开1班。