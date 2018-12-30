电子教课吸引人． 中山小学新生最多 （美里讯）美里中山小学预计明年迎来280名一年级新生，全校学生总人数达1523人，学校新生报到人数可谓美里最多新生之冠。

昨日是美里中山小学的新生报到日，家长及学生到校办理手续。

（美里讯）美里中山小学预计明年迎来280名一年级新生，全校学生总人数达1523人，学校新生报到人数可谓美里最多新生之冠。

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美里中山小学校长朱昌禄受访时表示，目前已有272名一年级新生报到，另8名学生还未报到。学校设有6班一年级班级，每班平均有40至45名学生。



他透露，一年级学生的课室已爆满，然而，仍有100余名一年级至六年级学生申请转校至美里中山小学。



朱昌禄说，美里中山小学去年有1520名学生，今年增至1523名。他相信，学生不断增加的原因是与学校的教学课程有关，即学校采取100%的电子教学方式，受到学生的喜爱。



■学生可自由选座位



朱昌禄称，美里中山小学鼓励学生参与课外活动，以发挥各自的潜能，另外，学校没有开设精英班，各个班级的学生将获得平等对待。



他举例，在过去的小六评估考试中，美里中山小学各班级都有杰出成绩的学生，因此，当他们升上中学时，成为各中学校长拉拢的对象。

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他透露，美里中山小学有16间浴室，方便学生在校沐浴，成功减少学生迟到率的问题。



朱昌禄说，美里中山小学新生人数有增无减，也因为学生在课室可自由挑选座位，他们每日可改换座位，增添上课的新鲜感。







