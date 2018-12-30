铜环女剩5人 . 预计10年内消失 （古晋29日讯）来自文莪上游甘榜森班（Kpg Semban）的铜环女目前只剩下5人，年龄介于68岁至84岁，而贝露（Peluk anak Apeh）则是最为年轻的。

砂旅游，艺术，文化，青年及体育部长拿督阿都卡林拿着结合现代设计，推广铜环传统文化的宣传照片，与铜环女贝露（左）合照。

（古晋29日讯）来自文莪上游甘榜森班（Kpg Semban）的铜环女目前只剩下5人，年龄介于68岁至84岁，而贝露（Peluk anak Apeh）则是最为年轻的。

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在2010年仍有8人的铜环女，在2015年剩下6人，而今年只剩下5人，预计在未来10年内，森班地区的特殊戴铜环文化将会消失。



贝露的几乎大半生都生活在甘榜森班，但却因为文莪水坝的建设而被迫从被淹没的家园搬迁至徙殖区，尝试适应新环境。



不过贝露的新生活也带来新的转机，来自吉隆坡的著名本地时装设计师黄丽玲发现了贝露，并设计了铜环女系列作品，也让2个来自不同文化的女性，透过现代化世界的时装，共同推广及保留铜环女的特殊文化遗产而努力。



与其他铜环女比较，贝露更愿意尝试去探索外面的世界，并多次接受媒体的采访，不过在享受新生活之际，她依然非常想念曾经生活了数十年的甘榜森班，一座海拔400公尺，位于云端之上，但现在已被淹没的村庄。