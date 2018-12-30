2车厂1货仓被烧毁．3东主痛失55万 加叻昨晚发生火灾，位于加叻家立花园的两间车厂以及一间存放有机肥料和瓶装饮品的货仓被烧毁，3东主损失大约 55万令吉，庆幸无人命伤亡报告。

车厂被大火烧成废墟。（图：星洲日报）

（彭亨．加叻29日讯）加叻昨晚发生火灾，位于加叻家立花园的两间车厂以及一间存放有机肥料和瓶装饮品的货仓被烧毁，3东主损失大约 55万令吉，庆幸无人命伤亡报告。 起火原因还在调查中。

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加叻与文冬的消拯与拯救局接到投 报后，即刻派员赶到现场，玻璃口志愿 消防队也到来协助。

行动党沙拜区州议员卡玛吉昨晚在 闻讯后也赶到现场视察。

这起火灾是于昨晚6时40分发生， 烧毁两间车厂。其中一间是由巫裔技工 努鲁利山经营的汽车修理厂，另一间是 华裔易观荣（60岁）经营的东方车厂， 至于存放肥料和饮品的货仓则属于加叻 廉价批发市场。

车厂陷入火海，引起民众围观。（图：星洲日报）

易观荣：未知火灾如何发生

东方车厂东主易观荣说，他在加叻开设打吗咭工厂30多 年，在灾场的地点经营也有10多年，昨晚火灾发生时 他已放工回文冬，因此不知道火灾如何发生，他损失大约5万 令吉。

唐家健：想救火不成功

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加叻廉价批发市场少东唐家健 （22岁）说，火灾发生后，他 和员工马上拿起灭火器冲去车场欲救火， 但火势太大，一发不可收拾，两间车厂瞬 间焚毁。他的货仓因与车厂毗连，也很快 受到波及，陷入火海中。估计被焚毁的有 机肥料和饮料价值10万令吉，幸好火势没 有蔓延到零售店面，否则损失更惨重。

其父亲唐天生说，最近订了一批年 货，幸好货物还没运抵，否则损失更大。

努鲁利山表示，客户停放在厂内的约6辆待修理汽车已被烧毁，连同设备和器材损失约40万令吉。