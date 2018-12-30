气象局预测 . 砂好天气迎2019年 （古晋29日讯）好天气迎2019年！2018年即将走入尾声，未来2日砂拉越各省份天气预测晚上时分无雨或仅1或2个地区有雨，砂人民或可在好天气中迎接2019年的到来。

（古晋29日讯）好天气迎2019年！2018年即将走入尾声，未来2日砂拉越各省份天气预测晚上时分无雨或仅1或2个地区有雨，砂人民或可在好天气中迎接2019年的到来。

广告



在岁末，相信民众均已计划参与官方或私人的倒数活动，以迎接新的一年到来。然而，新年前夕的天气成为了是否能够尽情享受跨年气氛的关键因素。



砂拉越气象局官员今日接受星洲日报询问未来2日的天气时表示，砂地区在明日，即12月30日早上时分全部省份无雨，下午所有省份1或2个地区将会有雷阵雨，而晚上除了民都鲁及加帛1或2个地区有雨之外，其他省份均无雨。



而在2018年12月31日当日，砂所有省份早上无雨，而下午所有省份将会1或2个地区有雷阵雨，而晚上时分，古晋、三马拉汉、西连、木中、斯里阿曼、诗巫、沐胶、民都鲁、泗里街及加帛的1、2个地方将会有雨，而其他省份则无雨，当日的气温将会介于24至32度。