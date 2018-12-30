罗克强：联邦事务叫砂人付账 （古晋29日讯）对于国内贸易及消费事务部副部长张健仁自掏钱包处理联邦礼仪大道路旁的野草一事，峇都吉当区州议员罗克强认为，张健仁应向财政部长林冠英争取除草的拨款，而不要尝试愚弄人民。

峇都吉当区州议员罗克强：清理联邦高速大道路旁的野草，一直都是联邦政府的责任，地方议会为何要使用砂拉越纳税人的钱来处理？

（古晋29日讯）对于国内贸易及消费事务部副部长张健仁自掏钱包处理联邦礼仪大道路旁的野草一事，峇都吉当区州议员罗克强认为，张健仁应向财政部长林冠英争取除草的拨款，而不要尝试愚弄人民。

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罗克强今日发文告表示，人联党一名党员拨电至服务热线，向砂公共工程局了解此事，并被告知没获得联邦政府发放的拨款。



对于张健仁一直要求罗克强辞去巴达旺市议会主席一职，罗克强回应称，他一路以来诚心和尽力为该管辖区人民服务，为何要辞职？



罗克强反认为，张健仁应辞去副部长的职务，因为张健仁发表砂公共工程局已超支的声明，是误导人民。



“我不解，为何每每砂拉越的联邦拨款被削减时，张健仁都会站在联邦政府的角度进行解释，这对整个砂拉越到底有什么好处？”



罗克强促请张健仁与砂拉越子民站在一起，兑现希盟竞选宣言的承诺，即在没有任何妥协情况下，把砂拉越资源和根据1963年大马建国契约赋予砂拉越的权益，归还给砂拉越。



