砂10华中 . 获教部特别拨款 （古晋29日讯）教育部发放的2018年华中特别拨款，砂拉越共有10所华中受惠，获得的拨款总额为170万令吉。

（古晋29日讯）教育部发放的2018年华中特别拨款，砂拉越共有10所华中受惠，获得的拨款总额为170万令吉。

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根据教育部副部长张念群脸书发布的数据，古晋中学（国民型）是南区唯一受惠的学校，共获得40万令吉。



中区则有8所华中获得拨款，即诗巫中兴中学20万令吉、敦化中学4万令吉、中华中学10万5000令吉、中正中学9万令吉、光华中学14万令吉、民丹莪开中中学20万令吉及泗里街高级中学14万令吉。另外，民丹莪东华中学获得8万5000令吉，不过该校归纳在教会学校类别。



不愿具名的砂教育局官员今日向《星洲日报》证实，10所砂华中的拨款已发放，直接汇入学校或校董会银行户头。同时，其中一所受惠学校的校董亦证实，他们于12月20日已获得拨款。



去年全砂也是有10所华中获得教育部特别拨款，拨款总额为169万令吉。

