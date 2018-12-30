黄子祥：大道冻涨全民买单．对东马东海岸人民不公 马青彭亨州团团长黄子祥批评希盟政府宣布冻结明年度大道收费涨价，同时拨 款赔偿大道公司，这样的动作和声音，再次印证新政府奉行政策U 转，转来转去连累全体人民一起买单，对鲜少使用高速大道的东马和东海岸人民，完全不公平。

（彭亨．文德甲29日讯）马青彭亨州团团长黄子祥批评希盟政府宣布冻结明年度大道收费涨价，同时拨 款赔偿大道公司，这样的动作和声音，再次印证新政府奉行政策U 转，转来转去连累全体人民一起买单，对鲜少使用高速大道的东马和东海岸人民，完全不公平。

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他是针对财长林冠英宣布冻 结大道收费涨价，同时掏空国库10亿令吉作出赔偿，发表文告如是表示。

也是马青副总团长的黄氏继 续提醒希盟政府；过去国阵曾经多次赔偿大道公司，被当时的反对党议员领袖，包括林冠英无情责难谩骂。

“现在希盟政府却当成解除民 困，减少民怨的仙丹灵药？但事实上，动用国库钱银作出赔偿，也等同于挖穿全体人民的钱包，无辜的东马和东海岸 人民，或其他鲜少使用大道的驾车人士，都不幸 成为希盟政府投机取巧的牺牲品。”

不能兑诺至少应道歉

黄子祥说，回顾第14届大选拉票运动， “今天执政，明天取消过路费”的旗号，在希盟 领袖的座谈会响彻云霄，也同时白纸黑字列入竞 选宣言，如今不能兑现承诺，至少也应该公开道歉。

“马青也认为希盟政府一刀切赔偿大道公司是不公平的决定，毕竟其中不少大道公司，业 绩表现十分可观，未来交通流量不断增加，业绩 必然看上看好，何须政府强用人民的钱银作出赔偿？”

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他说，人民不应该忘记绝大多数收费大道 的合约，都在现任首相第一次当相时拍案敲定， 内容细节包涵强定收费定时涨价，不涨价则必须 依约赔偿，都是敦马精心配制的政策产品。

“因此解铃人还须系铃，财长应该讨教现 任首相，如何解除法律捆绑，以证明新人新政， 不能与过去相提并论。而事实上人民立决投票更 换政府，自然诉求政府的动作和声音，各方各位 都变得更好，如果频频U转走回旧路，甚至不顾 一切连累全体人民倒贴大道公司，这是一场政治悲剧。”