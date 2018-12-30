病患日益增加 . 洗腎中心“建不及” （古晉29日訊）砂地方政府及房屋部長拿督沈桂賢表示，國內的洗腎病患日益增加，增長速度快於洗腎中心的數量，讓人感到擔憂。

砂地方政府及房屋部長兼砂馬會俱樂部腎臟基金會主席沈桂賢（左八）頒發捐款後並與受惠病患和嘉賓、贊助商合影。

（古晉29日訊）砂地方政府及房屋部長拿督沈桂賢表示，國內的洗腎病患日益增加，增長速度快於洗腎中心的數量，讓人感到擔憂。

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他指出，洗腎病患面臨許多困難，尤其是洗腎病例日益增加，而洗腎中心又供不應求。此外，這些洗腎病患大多數都因為有糖尿病或高血壓，才導致腎功能衰竭。



沈桂賢是今日出席大萬（Natural Avenue）有限公司移交捐款予砂馬會俱樂部腎臟基金會（STEC Kidney Foundation）活動並致詞時，如此表示。



他提醒民眾要注意生活飲食，因預防勝過治療，不要讓腎臟功能衰竭，否則每星期洗腎3次是很痛苦的。



沈桂賢也鼓勵洗腎病患以自身痛苦經歷，向身邊人傳達信息，告訴他們要照顧好自己的健康，不要走上洗腎之路。



同時，也是砂馬會俱樂部腎臟基金會主席的沈桂賢讚揚大萬有限公司履行企業社會責任，捐助砂馬會俱樂部腎臟基金會，共同攜手締造愛心社會，讓洗腎病患受惠，減輕他們的經濟負擔。