阿都卡林：不再受局限 . 古晋多个中转站 （古晋29日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，汶莱皇家航空直飞汶莱古晋航班，将为砂拉越开启另一道航道与世界接轨。

左二起为砂旅游局首席执行员莎扎、砂旅游、艺术、文化、青年及体育部常务秘书许赞麒、部长阿都卡林、汶莱皇家航空有限公司首席商务执行员马丁、汶莱驻古晋领事卡玛鲁丁为汶莱皇家航空推出汶莱古晋航线主持推展切蛋糕仪式。

（古晋29日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，汶莱皇家航空直飞汶莱古晋航班，将为砂拉越开启另一道航道与世界接轨。

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他说，汶莱皇家航空阔别5年后再次复航，尤其是汶莱斯里巴加湾直飞古晋航线，这几年汶莱旅游局非常积极开拓和衔接许多的航线，通过汶莱直飞古晋航线，也让砂拉越人可通过该航空，飞往其他目的地。



“砂拉越人出国需要飞往吉隆坡或新加坡转机，如今通过汶莱皇家航空也将可直飞至多个地点，包括澳洲墨尔本、香港及曼谷等。而且，航空公司也可以开拓印尼与中国航线。”



阿都卡林是今日为汶莱皇家航空，汶莱古晋航线推展礼上致词时，如是说道。



另一方面，阿都卡林表示，砂拉越政府积极开拓更多的新航线，吸引更多外来的游客前来砂拉越。包括明年起亚庇直飞民都鲁和诗巫，及古晋直飞海口。

他相信通过更多的直飞，将能让砂拉越明年旅游年，带来更多的游客。