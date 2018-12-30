阿都卡林：不再受局限 . 古晋多个中转站
2018-12-30 13:30
阿都卡林：不再受局限 . 古晋多个中转站
（古晋29日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，汶莱皇家航空直飞汶莱古晋航班，将为砂拉越开启另一道航道与世界接轨。
（古晋29日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，汶莱皇家航空直飞汶莱古晋航班，将为砂拉越开启另一道航道与世界接轨。
广告
他说，汶莱皇家航空阔别5年后再次复航，尤其是汶莱斯里巴加湾直飞古晋航线，这几年汶莱旅游局非常积极开拓和衔接许多的航线，通过汶莱直飞古晋航线，也让砂拉越人可通过该航空，飞往其他目的地。
“砂拉越人出国需要飞往吉隆坡或新加坡转机，如今通过汶莱皇家航空也将可直飞至多个地点，包括澳洲墨尔本、香港及曼谷等。而且，航空公司也可以开拓印尼与中国航线。”
阿都卡林是今日为汶莱皇家航空，汶莱古晋航线推展礼上致词时，如是说道。
另一方面，阿都卡林表示，砂拉越政府积极开拓更多的新航线，吸引更多外来的游客前来砂拉越。包括明年起亚庇直飞民都鲁和诗巫，及古晋直飞海口。
他相信通过更多的直飞，将能让砂拉越明年旅游年，带来更多的游客。
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2018.12.30
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论