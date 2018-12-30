每周2趟 . 汶航复飞古晋 （古晋29日讯）阔别5年的汶莱皇家航空直航古晋航班昨夜正式复航，此次以A320型号客机启航，率先推出每周两趟航班，并将于明年2月3日起，增加至每周4趟航班。

汶莱皇家航空直飞古晋航班复航抵达古晋国际机场。

（古晋29日讯）阔别5年的汶莱皇家航空直航古晋航班昨夜正式复航，此次以A320型号客机启航，率先推出每周两趟航班，并将于明年2月3日起，增加至每周4趟航班。

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汶莱皇家航空直飞古晋航线航程，只需1小时15分钟。



汶莱皇家航空有限公司首席商务执行员马丁透露，古晋直飞航线是一项令汶莱皇家航空公司感到振奋的机会，让砂拉越和汶莱旅游从行销单一和双城旅游配套中，彼此互惠互利。



“当局是于上个月与砂拉越旅游局签署一项意向书后，开始展开合作项目。这也让古晋变得更容易抵达，同时也能成为该航空的重点市场，包括英国伦敦、澳洲墨尔本、中国上海以外，另一个有吸引力的旅游选项。”



马丁是今日在汶莱皇家航空，汶莱古晋航线推展礼上致词时，如是说道。



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