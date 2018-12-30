1月1起最低薪1100 . 劳工局：违例者罚 （古晋29日讯）1100令吉最低薪金制1月1日开跑，砂劳工局长阿旺拉端表示，将对违反者采取法律行动。

（古晋29日讯）1100令吉最低薪金制1月1日开跑，砂劳工局长阿旺拉端表示，将对违反者采取法律行动。

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根据财政部长林冠英所发布的2019年财政预算案，政府将在2019年1月1日起调高国内的最低薪金制至1100令吉，东西马最低薪金制将统一。



阿旺拉端今日接受《星洲日报》记者访问时表示，该局将在明年1月1日起严格执行1100令吉最低薪金制指令，并将对付不遵守的雇主。



砂劳工局数据显示，今年1月至8月，砂州共有135名雇主因未遵守最低薪金制而接获砂劳工局警告。



该局从今年1月至7月，在州内职场共展开4378项检查行动，并对135名未遵守最低薪金制的雇主发出警告信；去年则总共展开5581项检查行动，有221名雇主未遵守条例而接获警告信，以作出修正及遵从指示。



自2016年最低薪金制法令落实至今年7月，当局在2011年国家薪金谘询理事会法令下对68宗案件开档调查。其中有42宗已完成调查及20宗被带上法庭。