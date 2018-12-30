亮刀恐吓老父被控．残障男不认罪保外 一名依赖拐杖行走的马来男性残障人士日前居然亮出巴冷刀恐吓70岁的父亲，他于昨天被控上庭时不认罪，最终法庭允许让他缴付2000令吉保外候审。

（彭亨．关丹29日讯）一名依赖拐杖行走的马来男性残障人士日前居然亮出巴冷刀恐吓70岁的父亲，他于昨天被控上庭时不认罪，最终法庭允许让他缴付2000令吉保外候审。

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45岁被告费祖阿兹哈 巴仑来自关丹武吉莪垦殖民 区，他在推事诺阿兹查阿玲 前面，否认于本月26日（星 期三）下午3时，被指在武 吉莪青年土地计划（RTP） 区路口的一间茶室处，持巴 冷刀恐吓父亲巴哈仑依萨的 指控。

被告于刑事法典第506 条文（刑事恐吓）下被控，一旦罪名成 立，可面对长达7年监禁或罚款，或两者 兼施。而主控官姆尼斯哇南建议推事让被 告以4000令吉保外候审。

目前仍然单身的费祖阿兹哈巴仑向 推事求情时指出，由于他没有固定的工 作，也是一名持残疾卡的残障人士，月入 只有450至500令吉，勉强只够糊口，因此 希望推事减少保释金额。

推事诺阿兹查阿玲最终同意让他以 2000令吉保外，也下令禁止被告骚扰受害 人，并定于明年1月18日过堂，以让被告 委任律师。