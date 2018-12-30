阿马吉星：水压偏低·山打根比鲁兰水供2月复常 （亚庇29日讯）沙巴水务局总监阿马吉星表示，山打根全县以及比鲁兰地区因水压过低，造成水供出现间断的问题，将在明年2月前逐步获得改善。





水务局总监阿马吉表示，2台泵机明年2月运抵山打根，解决根区及比鲁兰区水供问题。

（亚庇29日讯）沙巴水务局总监阿马吉星表示，山打根全县以及比鲁兰地区因水压过低，造成水供出现间断的问题，将在明年2月前逐步获得改善。

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■新泵机2月运抵

他说，2台新泵机将于明年2月运抵，届时山打根水供将分阶段恢复正常。

阿马吉是针对距离山打根市约100公里外的末纳滤水厂主泵机管道于周三破裂，造成比鲁兰及周边地区原本过低的水压问题更为严重，作出回应。

他说，泵机管道已在24小时内修复，惟在抢修期间，该滤水厂减产200万公升水，一时间无法为已耗尽的3座大贮水槽补充水。

■医院闹水荒

比鲁兰多个地区尤其是医院从26日起闹水荒，在有关当局采取应急措施后，医院方面今午向媒体证实，缺水情况只能暂缓。

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比鲁兰县议会早前运载400公斤净水，为医院尤其是外科和洗肾部门解决燃眉之急。另外，当地非政府组织昨日也送上200箱矿泉水应急。

比鲁兰医院院长史维斯特医生日前表示，全县近月来水压降低，造成水供间断，医院原本有2万公升的贮水量，如今水槽已空，须尽快补充方为上策。

根水务局官员指出，滤水厂主泵站管道维复后，该局已第一时间输送水至医院的水槽。

■市镇 甘榜 制水

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根据水务局的通告，比鲁兰市镇及周边的甘榜需要每日制水，直到明年2月新水泵运抵和投入运作为止。

该区水供不续主要是水管太过老旧，当水压突然升高就容易破裂。该区国会议员拿督罗纳建迪多次向前朝政府部长包括首长反映，要求更换县内破旧的输水管道，惟一直没有下文。

罗纳希望新政府正视和关注比鲁兰多年来所面对的水供问题，一劳永逸解决。