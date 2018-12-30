“泰女秀”变吊花场．娱乐场遭突击检举 关丹一家娱乐中心举办“泰女秀” 变相成为吊花场，聘请来自泰国的娇媚女郎大跳性感火辣的钢管舞拉客，结果引起彭亨州移民局执法队伍的注意，展开突击检举。

彭亨州移民局联合彭亨州反毒机构突击检举娱乐中心，逮捕9名年龄介于20至32岁的泰国女子。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹29日讯）关丹一家娱乐中心举办“泰女秀” 变相成为吊花场，聘请来自泰国的娇媚女郎大跳性感火辣的钢管舞拉客，结果引起彭亨州移民局执法队伍的注意，展开突击检举。

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彭亨州移民局于昨晚 联合彭亨州反毒机构前往检 举。这家相信于一年前开始 营业的娱乐中心于现场准备 了夜场绶带、宝石冠及价值 上千令吉的华丽披风予男顾 客选购，作为酒客打赏女表 演者并讨其欢心的礼物，而 这些昂贵礼物的销售亦成为 该娱乐中心丰厚的副收入。

根据一名孟加拉籍的 娱乐中心职员向记者透露， 现场出售的绶带标价200令吉，许多酒客欣赏了泰国女 郎表演的钢管热舞后，纷纷 购买以赠送给她们。

“当中也有人不惜砸下 约5000令吉购买绶带、皇冠 及披风给送给他们心仪的女 郎；如果他想与对方发生性 关系，则是两人离开娱乐中 心后，私下交涉的事了。

“泰国女郎所表演的钢 管舞，是这里吸引顾客的最 大卖点。”

彭亨州移民局局长莫哈 末哈达卡辛向记者披露，有 关突击检举行动于昨晚11时 展开，而在这之前，他们已 悄悄进行了一星期的侦查工 作，以掌握足够的线索及证 据。

他指出，在现场取缔行 动中，总共有9名年龄介于 20至32岁的泰国女子面对检 举，同时，也逮捕两名20余 岁的孟加拉籍员工，他们都 被带往彭亨州移民局办事处 接受更仔细的调查。

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他说，由于涉及者滥 用旅行签证，因此当局援 引1963年移民局法令第39b （滥用准证）条文展开调 查。

“所有人将被扣留长 达14天，之后将被带往淡马 鲁的非法移民法庭进行提 控。”

捕31名外劳

另方面，莫哈末哈达卡 辛说，当局当晚也检举了7 间外劳员工宿舍及一家娱乐 中心，逮捕31名年龄介于17 至50岁的外劳。他们的违规 包括没有合法签证或滥用旅行签证。落网者当中，7名 男子被检验出滥用安非他命 及鸦片的毒品反应。