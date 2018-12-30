Happy&Lucky 教会我珍惜 Lucky，一只14岁大的混种哈士奇狗，是宋家腾父亲送给他在小学UPSR考到好成绩的奖励兼生日礼物，当时他才12岁，Lucky是陪伴他长大的玩伴与宠物。

宋家腾说，Lucky的眼睛及耳朵都不大管用，只有鼻子最灵，一闻到食物或零食的味道就会马上跑上前。

Lucky，一只14岁大的混种哈士奇狗，是宋家腾父亲送给他在小学UPSR考到好成绩的奖励兼生日礼物，当时他才12岁，Lucky是陪伴他长大的玩伴与宠物。

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他说，他记得当时看了一部电影《101斑点狗》，就很想拥有一只狗。某天父亲带他去工厂时，工厂里的一只母狗刚刚生产了5只小狗，他就嚷着要带回家，几天后父亲就把其中一只带回家，他给牠取了一个名字Lucky。

Lucky在家里原本是一“狗”独大，直至5年前有一只混种柯基犬被遗弃在宋家腾家附近，流浪到他们家门前，宋妈妈不忍心就暂时收养牠，心想可能是走失的小狗，主人会来寻找，但一段时间后，都没有人来领回，就这样成为了宋家一分子，给牠取名字Happy。

失去同伴的Lucky ， 虽然已经是迟暮之年， 但因为只剩下自己守护这个家， 所以变得更加警惕， 只要一听到一些声音就会发出警告。

“一年后，爸爸发现Happy的后腿流血，我们以为只是普通擦伤，处理过就不以为意，两天后伤口越来越严重，带牠去看医生时已经有细菌感染，必须截肢。原本只是切除前半肢，但后来伤口又恶化，最终唯有全肢切除，剩下3条腿，才保存住性命。”

宋家腾表示，Happy来到他们家时，Lucky已经9岁，年纪大了，性格比较孤僻也不活跃了，而Happy虽然少了一条腿，但还是非常活泼好动，正好可以激发牠的活力，两只经常吵吵闹闹，而Happy是一只很机灵的小狗，很会讨宋妈妈欢心，所以成为了妈妈的宠儿，令Lucky吃醋。

他形容，两只狗有不同的想法，Lucky是工程师，讲究逻辑，而Happy则比较创意，不按牌理出牌，所以经常会惹怒Lucky。

宋家腾回想自己过去10年为唸书及工作而忙碌，没有珍惜与Lucky相处的时间，反省之后就更加珍惜与两只狗的相处时间。

没想到先离去的竟然是Happy

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“当Lucky年纪越大，病痛就愈多，我们发现牠经常撞到东西，带牠去看医生，诊断后发现牠的眼睛长了一粒瘤，动手术切除。现在牠眼睛又长眼膜，听觉也慢慢失去，只能靠鼻子，只有闻到食物的香味牠才会起来。”

当Lukcy健康不断出现状况时，宋家腾与家人都做好心理准备，Lucky随时会离开，万万没有想到的先离去的竟然是年轻力壮的Happy。

他说：“今年3月，Happy突然流鼻血，我们马上送牠去宠物医院，医生说是感染上狗蝨症，而且已经很严重，我们担心会传染给体弱的Lucky，所以也给他打预防针。之后Happy出院回家，身体非常虚弱。”

“两天之后，轮到Lucky病倒，这回是中风，送院后医生说是老狗病，肾脏受损，体重也从原本的25公斤跌至20公斤，连走路也不行，医生还说如果是癌症复发，就要做好心理准备，当下真的非常难过及伤心。”

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庆幸Lucky非常坚强，出院回家后牠慢慢的康复，也慢慢开始重新走路，全家人都松了一口气。但因为牠心脏虚弱，加上得过肺炎，所以需要长期吃药，但牠都没有放弃自己。

Lucky年纪大，加上体弱多病，大多数时候都是在睡觉。

能陪多久就多久

Lucky经过这一轮的大病后，宋家腾深深感受到几乎失去家人的感觉，回想自己过去10年为唸书及工作而忙碌，没有珍惜与Lucky相处的时间，反省之后就更加珍惜与两只狗的相处时间，甚至以前不大理会这两只狗的弟弟也开始学习照顾牠们。

然而今年5月，Happy又出现状况，突然全身抽筋，就立即送院，医生一直监督牠的白血球情况，进出医院两三次。

“我记得那天是星期五，我刚回家，Happy又病发，我就送牠去医院留医。星期一我带着Lucky一起去探望牠，没有想到竟然是最后一面，在Happy弥留之际我打电话给妈妈让她快点来医院，但她没有接电话，等她来到时Happy已经走了，当场忍不住哭了。”

他表示，在Lucky病重时，他们已经找好了宠物殡葬公司，想不到的是竟然先给Happy用。妈妈也坚持不要火葬，要把Happy埋葬在祖父家后面的空地，纪念这只曾经出现在他们生命中的小狗。

“后来听医生说，Happy是因为脑瘤去世，应该会非常痛，但牠生命力顽强，一直支撑到最后一分钟才离开，是一只坚强的毛孩。”

失去同伴的Lucky，虽然已经是迟暮之年，但因为只剩下自己守护这个家，所以变得更加警惕，只要一听到一些声音就会发出警告。

“Happy的离开，Lucky的病情，令我学会珍惜，过去没有做到的，现在我都想好好补偿，现在我每个周末都会回家陪牠，能陪多久就多久。”

“其实我有洁癖的，鼻子过敏，但养了Lucky之后，过敏情况改善了，也曾经因为被狗咬过，所以对狗恐惧。但这些情况都在养了Lucky之后克服了，牠不但是爸爸送我的礼物，也是我的家人。”