【零垃圾生活】3年零垃圾生活——知足感恩方能结束欲望游戏 “哇……这么便宜！才两块多一大包，如果放进嘴巴哢嚓哢嚓……”我的手指划过一排胀鼓鼓的薯片，牙齿上下咬动，仿佛嘴里真的塞满香脆的薯片。走到冷藏区，老公也hold不住了：“哇……牛奶才七块多一盒！

用了3年的垃圾罐、小狗第二次手术用的绷带、已经生蜘蛛网的凉鞋。绷带不大，但沾有血迹所以不会放入罐子。凉鞋比较头痛，皮革鞋带可以分解掉，人造纤维鞋底呢？做成门挡好不好？

“哇……这么便宜！才两块多一大包，如果放进嘴巴哢嚓哢嚓……”我的手指划过一排胀鼓鼓的薯片，牙齿上下咬动，仿佛嘴里真的塞满香脆的薯片。走到冷藏区，老公也hold不住了：“哇……牛奶才七块多一盒！

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不如我们买牛奶和薯片，然后回家看电影？”

这个画面想想就觉得美好，于是我说：“好啊，你买啦！”隔了10秒无人敢应，老公又假假续问：“你上次说我们几时要结束零垃圾生活蛤？”我鸡贼地回他：“你想结束的时候我就结束咯。”

再多几天我们就要完成3年的零垃圾生活，迈入想都没想过的第四年。想必谁都不知道，我们看似坚毅的决心每次都会在超市零食区彻底瓦解。只有在这个时候，我们会希望自己从没开始过零垃圾生活。

我们可以不洗头、不用厕纸、不买新东西、不向塑胶袋低头，但3年过去了，我们对薯片的欲望依然坚若磐石，无坚不摧。每当和这个昔日最爱相逢，我们只能轻抚它塑胶的外表，幻想直透到它内心深处，被它的香脆拥抱……可能你不知道，我们有一个小小的垃圾罐，从零垃圾的第一天起我们就把垃圾放进罐子。

这一年来，我一直挣扎要不要放弃这个罐子，除了因为它真的快爆了，还因为生活中开始无可避免地出现一些比罐子还大的垃圾。比如，一双已经无法修补的凉鞋此刻正堆在某个角落生灰尘，我不知该拿它怎么办才好。

如果没有垃圾罐的限制，我依然可以继续过零垃圾生活，偶尔出现像凉鞋这样的垃圾，实在没办法那就把它丢弃吧，多么轻松啊！然而当我幻想着那种轻松感时，我也意识到这种轻松是多么危险。它犹如猛虎出笼，心中的欲望将在一次次“不要紧啦偶尔丢一丢没关系”得到释放，想当然耳，垃圾量也会在不知觉中暴增。

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原来垃圾罐一直是我们对欲望设下的界限。想要满足欲望？没有问题，问过垃圾罐再说。

一次次我思考一包薯片的包装袋到底会占据垃圾罐多少空间，如果用点力是否可以挤得进去？待我发现罐子的确还有空间容纳多一个薯片包装袋时，我对薯片的欲望也暂时冷却了。

对，罐子是容纳得下一个、两个薯片袋子，但跟垃圾罐一样空间有限的地球，是否容纳得下全人类的欲望？我们的欲望犹如无底的黑洞，若不去控制而是一味追求将它填满，只会让我们变得盲目，忘了心底真正想追求的幸福究竟是甚么。

两年前动物保育专家Jane Goodall访马时曾这么说过：“人类应该意识并且接受一个事实，那就是我们的欲望是不能完全获得满足的。”的确，社会不断灌输我们应该追求更新、更好的物品，成功的人生就该让所有欲望得到满足，可是世界上总有更美的衣服、更快的车子、更好吃的薯片，就连最富裕的人也未必能够时刻得到满足。

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Jane Goodall一生过著清贫的生活，早上喝了杯黑咖啡就进入丛林研究黑猩猩，丛林里没有薯片，但当下却是她人生最快乐的时光。Jane Goodall让我明白，欲望之路永远没有尽头，唯有对已拥有的一切知足、感恩，我们才能终结这场无尽的欲望游戏，感受一直围绕在我们身边的快乐。

10分钟之后，老公还是没有回答我他到底何时想结束零垃圾生活，于是我们提着菜篮子和汤锅走出超市，到隔壁的菜市场买菜，为第四年零垃圾生活做准备……