担心丹麦羽总冲突‧安赛龙2019欲称霸全英 安赛龙说：“我希望很快会有一个解决方案，每个人都可以看到。但是毫无疑问，这将十分困难。”

（图：法新社）

（丹麦‧哥本哈根30日讯）因商业赞助纠纷，丹麦羽总终止了和队内核心球星如男单前世界冠军安赛龙、男双前奥运会银牌马蒂厄斯与摩根森等人的合作协议，目前丹麦国家队处于“解散”状态，球员各自返回俱乐部进行训练。对此，安赛龙昨日接受采访表示，他不担心自己未来的赛场表现，反而非常担心这场冲突如何收场。

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2018赛季，安赛龙由于脚踝受伤，缺席了部份比赛，仅夺得了年初的大马大师赛、欧锦赛男单冠军，如今他基本已痊愈，正在印度参加羽超联赛，但丹麦羽总和球员之间的冲突，使得2019赛季的前景有些朦胧。

丹羽运前景坎坷

安赛龙说：“我希望很快会有一个解决方案，每个人都可以看到。但是毫无疑问，这将十分困难。”

如果没有好的解决方案，可能影响未来几年丹麦羽球的发展，部份优秀球员甚至会退出球员工会。目前，马蒂厄斯以“想离女友更近一点为由”，已经退出了国家队，自行训练。

在这场冲突中，安赛龙并不担心自己，他反而十分担心其他丹麦球员，但无论冲突的结果如何，他都必须管理好自己的训练。

2019年初最重要的比赛莫过于3月6日至10日的全英赛，安赛龙在2018年因伤未能参加，展望明年的全英赛，他表示全英赛是梦寐以求的赛场，非常希望能够在2019年全英赛上夺冠。