2018中国电影票房破362亿·《红海行动》22亿稳居冠军 中国电影截至29日全国总票房高达600亿人民币（约362亿6120万令吉），这也是中国电影全年票房首次跨过600亿关口。

（图：剧照）

（吉隆坡30日讯）中国电影截至29日全国总票房高达600亿人民币（约362亿6120万令吉），这也是中国电影全年票房首次跨过600亿关口。2018年中国电影票房榜10大卖座影片依次是《红海行动》、《唐人街探案2》、《我不是药神》、《西虹市首富》、《复仇者联盟3：无限战争》（Avengers:Infinity War）、《捉妖记2》、《Venom》、《水行者》（Aquaman）、《侏罗纪世界：殒落国度》（Jurassic World:Fallen Kingdom）与《前任3:再见前任》，当中，中国电影占了6部，《红海行动》更以36.5亿人民币（约22亿零597万令吉）稳居冠军。

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大马电影总票房首次突破1亿

值得一提的是，大马今年的电影总票房也唱丰收，不但首次突破1亿令吉关口，也创下大马电影历年来最大涨幅纪录。大马去年上映的59部本地电影收入达5992万令吉，今年上映的虽然只有51部本地电影，总票房收入却倍增并写下1亿6534万令吉骄人成绩。单是《Munafik2》（收3772万令吉）、《Hantu Kak Limah》（收3623万令吉）和《PASKAL The Movie》（收3050万令吉）这3部电影的票房，就已突破1亿令吉大关。