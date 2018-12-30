有毒品前科2男争执·狂汉砍人被警射伤 2名有毒品前科的男子疑发生纠纷，其中一人患有精神病，他用巴冷刀从后砍伤对方后颈，而且警员到场时还反抗，最终被警员开枪射伤左膝后被制伏。

诺赛夫丁最终被警方制伏。

（槟城30日讯）2名有毒品前科的男子疑发生纠纷，其中一人患有精神病，他用巴冷刀从后砍伤对方后颈，而且警员到场时还反抗，最终被警员开枪射伤左膝后被制伏。

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此事今早7时许发生在槟岛罗弄古力跳蚤市场处，逞凶者诺赛夫丁（35岁）是当地水果小贩的儿子，伤者陈文发（译音，46岁）则是另一名水果小贩的员工。

据警方初步调查，陈文发来自吉隆坡，有26项罪案前科。而来自槟城的诺赛夫丁则有4项罪案前科，据他母亲说，他吸毒后常发狂，也曾数次进出精神病院。

警方是于今早接获陈文发雇主的投报，指有人手持巴冷刀在她档口前发狂，要攻击她的员工。警员5分钟后赶抵现场，诺赛夫丁一见警员，即挥刀砍伤陈文发的后颈。

警方尝试安抚诺赛夫丁，但他反抗，警员过后向他的左脚开枪，他较后根据警员指示弃刀并坐下。

诺赛夫丁的母亲告诉警方，事发时她没在现场，其儿子所使用的巴冷刀是其丈夫的，本来一直收在家中。

警方过后发文告指出，事发起因尚未确定，但据当地人指出，主因与毒品有关。凶徒和伤者在事发后皆被送入槟城中央医院治疗，两人皆清醒。警方尚未录供。

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