与受害女友和解了·蒋劲夫无罪释放 因家暴女友中浦悠花被日本警方拘捕的蒋劲夫，30日首度更新IG，这是他被拘捕后首次在社交网站发声，除了感谢朋友看望，也表示“在里面偶尔能望见一眼蓝天。

（中国30日讯）因家暴女友中浦悠花被日本警方拘捕的蒋劲夫，30日首度更新IG，这是他被拘捕后首次在社交网站发声，除了感谢朋友看望，也表示“在里面偶尔能望见一眼蓝天。”不少人疑问蒋劲夫在拘禁时期为何还能使用手机？猜测文中提及的“朋友”大有可能是中浦悠花，两人或已和解，蒋劲夫也有可能已离开拘留所。一些网民更八卦探问“所以看望你的老友是胡歌吗？”

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（图：档案照）

之后，有媒体称蒋劲夫已与女方达成和解，即日起将被释放。随后蒋劲夫的代表律师在微博发表律师声明，称己在12月28日收到日本检察机关做出的以不起诉状态的释放决定，蒋劲夫即日起完全恢复人身自由。并透露不出意外的话，日本检方不久将正式出具不会对蒋劲夫提起任何指控的不起诉决定，“这意味着蒋劲夫在本案不会有任何被刑事处罚的记录。”但目前该律师已将微博删除。

（图：档案照）