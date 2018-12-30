土著团要求敦马5年后退位．慕克力：没违反希盟共识 慕克力说，公正党主席拿督斯里安华仍然会是马哈迪的接班人，将会在马哈迪卸任后成为大马第8任首相，问题只是在于接棒的时间点。

（图：马新社）

（布城30日讯）土著团结党署理总裁拿督斯里慕克力表示，党内要求首相敦马哈迪5年届满后才退位，并没有违反希望联盟共识。

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他说，公正党主席拿督斯里安华仍然会是马哈迪的接班人，将会在马哈迪卸任后成为大马第8任首相，问题只是在于接棒的时间点。

“我想这没有冲突，因为我们还是计划由安华成为马哈迪的接班人，担任第8任首相，问题在于时间点。”

“我认为比时间点更重要的是，政府体制内的所有问题回到正轨，就让我们交给他（安华）的政府是完善的，所有的问题都已经解决。”

“这样一来，我想大家都会感觉比较合适。”

慕克力在土团党代表大会午休时间受访时，针对土团党青年团有代表建议马哈迪担任首相满一届后才让位一事，如是指出。他一开始听到这个问题还笑言，自己作为马哈迪的儿子要回应此事或许有些敏感，但他说这是好的建议。

不过，慕克力强调，马哈迪本人曾说，这也需考量到希盟盟友的意见及人民的意愿。

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慕克力则认为，既然有这样的建议，就应该进行考量及讨论。

“我想这肯定需要带上希盟党主席理事会去讨论。”