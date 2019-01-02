2018大马教育回顾 如果请你为我国2018年的教育课题选出一个关键词，你会想到甚么？“黑鞋”？“电脑班”？“游泳池”？“独中统考”？“PTPTN”？“U转”？

如果请你为我国2018年的教育课题选出一个关键词，你会想到甚么？“黑鞋”？“电脑班”？“游泳池”？“独中统考”？“PTPTN”？“U转”？

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过去一年，教育课题层出不穷，有的悬而未决；有的立场反复；有的叫人欣慰。政府的一些决定让人看到希望，却也有一些政策让人摸不著头脑。

教育部是掌握最多资源的政府部门，随便一个决定都可能影响百万学子乃至国家未来，受到关注是理所当然的事。以下整理出我国去年一年来一些值得关注的教育课题，当中一些是政策决定，一些是教育现象。我国教育未来会是怎样，从中也许可以找到指引。

1月

【1月2日】华小学生人数连续5年减少，2018年的华小学生人数比2017年减少2283人，原因除了生育率下降，也与家长选择私人学校或国际学校有关。

【1月20日】根据台湾教育部统计，2018年赴台湾唸书的大马学生人数目前已达1万7000人，再度创下历史新高。

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2月

【2月26日】时任教育部长拿督斯里马哈基尔指出，根据教育部的抽样调查，学生书包平均重量达7.3公斤，其中以华小学生的书包最重，接着是国小及淡米尔小学。

1个月后，他进一步指出，根据研究结果，教科书及作业簿仅占学生书包整体重量28%，其余72%属于非必要书籍及非书籍类物品，例如水瓶、饭盒及文具盒。

★后续发展：教育部副总监于9月发布通令，向各州教育局局长发出克服书包过重的指南。

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3月

【3月8日】希盟在第十四届全国大选竞选宣言宣布承认独中统考文凭，学生可凭统考文凭申请进入公立大学及申请成为公务员，条件是统考生的大马教育文凭（SPM）马来文科须考获优等。

★后续发展：希盟执政之后，关于政府何时要承认独中统考一事，教育部长马智礼于8月6日表示，政府会在5年内针对是否承认独中统考文凭进行详细研究。之后他在10月接受访问时表示，教育部已经成立一个独中统考特别委员会，探讨承认统考的事宜，以确保最终的决定能获各方接受和同意。

【3月8日】希盟在全国大选竞选宣言中承诺一旦执政，将会取消国家高等教育基金（PTPTN）黑名单，每月收入不超过4000令吉的借贷者可延后偿还贷款。

★后续发展：希盟政府上台之后，一再表示国家财务处于严峻状况，无法履行竞选宣言的承诺，让月薪4000令吉以下的借贷者延迟偿还贷款。至于偿还方式，希盟政府曾提出方案，惟没过几天又宣布搁置。

．11月2日，2019年财政预算案宣布，从2019年起，考获一级荣誉学位的B40群体（低收入群体）可豁免偿还PTPTN贷款。

．11月27日，教育部副部长张念群在国会指出，政府将把豁免偿还PTPTN贷款的受惠群体，扩大至考获一级荣誉学位的M40群体（中等收入群体）。这意味着B40和M40群体，只要考获一级荣誉学士学位，就无需偿还贷款。

．12月5日，PTPTN主席旺赛夫宣布从2019年1月起落实定期扣薪制（PGB），从月入至少2000令吉的借贷者工资内，扣除2%至15%偿还PTPTN贷款。约22万5000名月薪未达2000令吉的借贷者，则无需偿还贷款。

．12月7日，原定2019年1月落实的PTPTN定期扣薪制，在遭到激烈批评后喊停。马智礼表示，政府将会重新拟定一套最佳方案。

4月

【4月17日】教育部发出通令，禁止收费电脑班列入正课。此决定引起校方和学生家长高度关注，校方认为这项决定对学校造成不便，恐怕会引发校方跟电脑公司毁约风波。但是有家长认为，电脑班编排在正课且收费的这个做法本来就抵触教育法令，而且有者认为学校电脑班的教学内容已跟不上时代，所以支持教育部这个决定。

5月

【5月22日】首相敦马哈迪一度宣布兼任教育部长，但在引起非议后改变主意，由马智礼出任教育部长。

另外，希盟执政之后，原来的教育部和高等教育部合二为一，有人大表赞同，但也有人担心教育部的组织变得过于庞大，单一部门兼顾不了那么多事务。

6月

【6月7日】马来亚大学在2018／2019年QS世界大学排名榜的排名，从去年的第114跃至第87，连升27位。

【6月21日】马智礼宣布政府大学即日起不再需要强制推行综合平均积分制度（iCGPA）。

【6月28日】马智礼宣布，6所涉及迁校及2所已经动土的新华小计划将继续进行，其余8所新增华小则将针对需求、财政等状况进行检讨。（编按：前朝国阵政府于2017年10月批准兴建10所以华社领袖命名的华小，及搬迁6所华小。）

★后续发展：前朝政府2017年宣布兴建的10所新华小，其中5所在雪兰莪，5所在柔佛。新内阁在2018年7月11日的会议决定，新建的10所华小，其中6所位于槟城和雪兰莪，4所位于柔佛。

7月

【7月14日】马智礼披露，教育部为了加强学生语言能力，计划在国内学校举办国语日和英语日活动。

另外，他也鼓励校方设置第三或第四语言的学习环境。

【7月19日】马智礼宣布，从明年（2019年）开始，政府学校所有学生一律穿黑鞋上学。他说，教育部是基于很多家长尤其是母亲们提出这样的要求，而作出这个决定。

★后续发展：7月21日，教育部仓促执行这个决定引发争议，马智礼于是宣布，原定2019年落实的学生穿黑鞋上学的政策，将有1年缓冲期，学生在2019年仍可穿白鞋上学。

．10月13日，教育部宣布，黑鞋取代白鞋的政策从2021年才全面落实。“在过渡期间，学生还是可以穿白鞋上学，校方也受促不要强迫学生穿黑鞋，父母和监护人也无需急着为孩子准备黑鞋，因为从现在开始到2020年，学生可自由选择穿白鞋或黑鞋上学。”

．11月30日，教育部发出通令，2021年开始全面实行穿黑鞋政策，到时学生除了穿黑色鞋子，也须穿黑色袜子。

【7月19日】马智礼宣布未来5年的教改措施重点：

1.逐步减轻学生书包重量

2.计划加长音乐课与美术课时段

3.从小学开始阅读文学作品，包括国家文学奖得主沙末赛益作品

4.建议大学校友会与陆路交通局合作，出售大学缩写车牌，以增加大学收入

5.确保学生掌握3种语文，即国文与英文，另加一额外语文，即华文、日文、阿拉伯文、淡米尔文或爪哇文

【7月23日】马智礼希望在5年的时间内，将技职教育打造成学生的首选教育。

8月

【8月30日】首相马哈迪日前重提宏愿学校政策，马智礼对此简短表示，教育部将与马哈迪商讨宏愿学校政策。

9月

【9月7日】马智礼受委担任伊斯兰国际大学理事会主席引起争议，对此他回应表示，他担任此职既不受薪也没福利。

★后续发展：马智礼担任伊斯兰国际大学理事会主席引起多方反对，包括有学生为了此事到教育部示威抗议。反对者认为，教育部长担任大学高层，明显存有利益冲突。

两个月后，土团党总裁慕尤丁劝告马智礼快快辞去伊斯兰国际大学主席一职，马智礼随后也宣布辞去主席职。

【9月15日】教育部宣布即将恢复学生自治，让公立大专学生自行举办学生代表理事会（MPP）选举。

【9月15日】马来西亚华文理事会主席拿督王鸿财声称，各州教育局的最新行政架构，将不再特设“华文科督学”一职。

★后续发展：9月16日，张念群表示，教育部正在探讨将现有的各语文科督学，规划为语文科助理主任（Penolong Pengarah Bahasa），这意味着符合资格的公务员，不管级别或薪金福利都将获提升。她还强调，这项举措不是只针对华文科督学。

．10月12日，张念群宣布，华文科督学与华小督学课题已圆满解决，州教育局行政架构重组后将保留这些职务，统一称为“助理主任”（Penolong Pengarah）而非“督学”（Penyelia）。

【9月21日】柔佛州华校在今年小六评估考试（UPSR）中，有超过90%华小考场由非华裔主考官坐镇，部份学校也出现担任监考官的老师以非华裔占多数的情况。有人担忧，考生会因此不敢向考官发问，进而影响学生的权益，但也有人认为这不是问题，小六生的国语应该可以应付。

张念群随后也有解释，柔佛州教育局是基于去年（2017年）接获在淡小监考的华裔监考教师投诉，指印裔主考官使用母语与考生交流，其他源流学校的监考教师不明白状况，所以州教育局才于今年推行各源流学校对调主考官的措施。

【9月23日】教育部获财政部批准2018年特别拨款，作为国民型华文中学的发展及维修基金。

10月

【10月20日】马智礼宣布，部份政府学校将从2019年起推行游泳课，他期望最终我国所有学生都能学会游泳。

★后续发展：马智礼于11月21日促请私人企业特别是设有泳池的酒店履行企业社会责任，让学生使用酒店的泳池。但马来西亚酒店公会认为这不是好主意，毕竟酒店的泳池是休闲用途，不适合让学生学游泳。

【10月26日】张念群宣布，教育部将于2019年推出电子课本（e课本），中学生可选择使用电子课本或传统课本上学。

有人认为，在目前这科技时代，师生使用电子工具辅助教学无可厚非，但是需慎防学生滥用电子产品，例如上课玩手机或浏览跟课业无关的网站。

【10月31日】从明年开始，小学一至三年级的学生将不再有第一阶段考试。有网民认为教育部这个决定有助于减轻学生的考试压力，但也希望一旦采取其他的评估方式，不会加重教师的文书工作。

★后续发展：教育总监拿督阿敏瑟宁于11月4日指出，随着教育部宣布取消小学一至三年级考试，原来的考试将由更注重学生全面发展的课堂评估（PBD）及校本评估（PBS）取而代之，学生的学习内容及活动将会更多样化及有趣。

“评估将从教学活动进行，如讨论、表演、功课、作业、练习、观察、作品、展览、小测验等，这也符合21世纪教学元素，即合作、创意、沟通、批判性思维及道德价值观。”

11月

【11月2日】财政部长林冠英向国会提呈2019年度财政预算案，教育部获602亿令吉（19.1%）拨款，是获得最多拨款的部门。华文独中也破天荒在中央政府的财政预算案中获得拨款，总计1200万令吉。

【11月2日】政府在2019年度财政预算案给予拉曼大学学院的拨款削减至550万令吉。拉曼早年在国会通过特别机制，获政府一令吉对一令吉资助，但在2012年升格为大学学院之后，政府给予的行政拨款就维持在3000万至6000万之间，视政府财务状况而定。

★后续发展：此课题延烧多时，马华指责拨款削减是希盟政府的政治报复手段，双方隔空开砲，简略如下：

．11月21日，林冠英表示，如果马华继续拥有拉曼大学和拉曼大学学院这两所学府，那么马华就有责任动用党产承担这两所学府的财政。他还说，这两所学府如果有意向政府申请2020年度财政预算案拨款，政府会考虑，但必须确保这两所学府不再属于马华。

．11月26日，林冠英说，马华应该把拉曼大学学院（拉大）交由一个独立和专业的单位来接管，让拉大成为民办大专。他认为拉曼大学学院校友会总会是适合接管的单位。

．11月27日，拉曼大学学院校友会总会执行理事会支持把拉大转型为民办大专学府，实现教育和政治互不干预的目标，也希望政府在拉大和政党分割后，能为拉大提供制度化拨款。

．12月16日，马华总会长拿督斯里魏家祥表示，以目前情况来看，拉大2019年学费会有微幅调涨，但即便如此，拉大学费依然会比其他私立大专低廉。

．12月20日，林冠英表示，马华已非执政党，切勿为所欲为，要调涨学费须获得政府批准。

【11月11日】张念群表示，在2019年度财政预算案中，特殊教育发展拨款从去年的480万令吉增加至1156万令吉，增幅超过一倍；特殊学生津贴也从1亿令吉增加至1亿4200万令吉，显见希盟政府对特殊教育的关注与重视。

【11月12日】马智礼说，全国中小学将在2019年中开始恢复公民教育科目，课程内容包括反贪污、爱护环境、人权和道路安全。

12月

【12月3日】林冠英宣布拨款600万令吉给国内3所民办大专，即南方大学学院、新纪元大学学院及韩江大学学院；每所学校将会获得200万令吉作为2019年发展开销之用。

【12月10日】国会下议院三读通过10项法案，包括允许大专生参政的2018年大专与大专院校法令（修正）法案。马智礼表示，政府需要很长的时间才能真正废除大专法令（AUKU）和制定全新的法令取代之，不过政府有信心可在2020年之前完成。

【12月15日】马智礼指出，教育部计划在2021至2030年推行长达10年的阅读计划，教育部正与国油、麦当劳等公司讨论，在油站和快餐店内设立阅读角落，好让民众可以轻易接触到更多书籍。他透露，根据研究，马来西亚国民平均每人每年阅读15本书，与先进国的每人40本书，相差甚远。

【12月17日】张念群指出，教育部陆续发放华小、淡小和教会学校各5000万令吉，及华中1500万令吉的特别拨款。