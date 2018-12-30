大马首迎政权易主·2018写新历史 沙巴《星洲日报》在回顾过去一年所发生的大大小小新闻，遴选10则对未来趋势具有影响的新闻，这些新闻并不会随著018年消失；从政者对这些事件制定的解决方案或政策将影响我们未来的生活。

2018年已届尾声，2019年即将到来，回顾过去一年，不论是沙巴或是全国，都出现前所未有的大变化。我们目睹建国55年来，联邦政府首次改朝换代，虽然沙巴已更换数次州政府，不过还是由国阵执掌联邦政权，如今是彻底更换，未来数年大家将见证国家、州和周围环境的变化。

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沙巴《星洲日报》在回顾过去一年所发生的大大小小新闻，遴选10则对未来趋势具有影响的新闻，这些新闻并不会随著018年消失；从政者对这些事件制定的解决方案或政策将影响我们未来的生活。

所谓前事不忘，后事之师，我们与读者成为历史见证人之余，也希望大家对未来政策有更深层的了解。

沙巴变天 国阵瓦解

自1994年起执政沙巴长达24年的沙巴国阵，在2018年的第十四届大选遭受重创，甚至成员党州议员纷纷出走，乃至成员党先后宣布退出国阵，痛失州政权。

在这次的大选中，沙巴国阵，以及沙巴人民复兴党与希盟的政治联盟在60席州席中各拿下29席州席，州议会陷入悬峙状态，赢得2席州席的沙巴立新党顿成为造王者。

沙巴国阵主席兼原任首长丹斯里慕沙阿曼在获得立新党的支持下，以31席简单多数席，成功在5月10日将近午夜时分，成功宣誓为首长并顺势筹组州内阁。

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但事实上在5月10日当天中午，民统党已宣布退出国阵，称该党5名州议员也会一同退党；但诡异的是，慕沙在同一时间于斯里加雅首长官邸举行新闻发布会声称获得简单多数席时，该5名民统党州议员一直在该处，并给予慕沙支持。

不过两天后情况直转急下，6名沙巴国阵州议员突倒戈，宣布支持沙菲益，州元首敦朱哈认为慕沙当时已失去所掌握的多数席，决允准沙菲益在12日当晚宣誓就职，出任沙巴第15任首长；国阵执掌沙巴州政权的时代终于结束，沙巴也迎来第5次州政权更换。

但沙巴国阵州议员出走潮还未结束，过后陆续有国阵州议员，乃至成员党宣布退出国阵。截至今日，以民兴党为首的执政联盟已从509当晚只有29名州议员，陆续增至共45名州议员，包括5名官委州议员。

在经历大选后沙巴团结党及沙巴人民团结党宣布退出沙巴国阵，另与沙巴立新党和沙巴巫统筹组沙巴团结联盟后，沙巴国阵已几近瓦解，不过本月9名沙巴巫统州议员宣布出走，才是对沙巴国阵造成致命一击。

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沙巴国阵已从大选时的29席州议员，沦为今日在沙巴只有1名州议员和1名国会议员，即双溪西埔加区州议员慕沙阿曼及京那巴当岸区国会议员拿督邦莫达的窘境，就连慕沙的儿子，实必丹区候任国会议员雅马尼也宣布退出巫统。

沙巴国阵已经名存实亡，在州议会只剩下双溪西埔加区州议员慕沙阿曼一人，惟截至目前，慕沙依然不曾出席过州议会会议。

沙首长闹双包

509全国大选为沙巴带来的不只是第五度州政权更换，也带来了自1985年之后，沙巴史上第二次的“沙巴首长双包案”。

州元首敦朱哈在5月10日让丹斯里慕沙阿曼宣誓出任首长，却于同月12日判断慕沙失去多数州议员的支持，改委任沙巴人民复兴党主席拿督斯里沙菲益阿达为首长。

不过慕沙认为州元首在他没有辞职的情况下，就委任沙菲益为首长，违反州宪法，因此提出诉讼，并列州元首朱哈及沙菲益为首及次答辩人。

这场“沙巴首长双包案”官司持续了近6个月，终在11月7日迎来结果。

高庭宣判，沙巴州元首敦朱哈于今年5月12日，委任沙菲益阿达为州首长的决定符合州宪法；沙菲益成功保住首长职位。

承审的高庭法官拿督游贞桂在宣读判词时，也指示起诉人需要付3万令吉堂费予州元首及首长。

法官以霹雳州首长双包案例作为下判的参考，指前首长慕沙阿曼已失去多数州议员支持，而沙菲益拥有超过半数州议员支持。

她以联邦法院在审理霹州大臣拿督斯里尼查起诉拿督斯里赞比里案件中裁定，指法律没有硬性规定须在州议会内通过不信任动议的投票活动。

沙菲益及他的所有州内阁部长都有出旁聆听判决；而在当天匆匆赶回沙巴的慕沙阿曼却没有出庭聆听判决。

慕沙之后表示会进行上诉，不过目前仍不确定慕沙是否已把此案带到更高的法院进行上诉。

在双包案进行的同时，州元首也向警方报案，指在州元首府遭到慕沙刑事恐吓，警方也已就此事展开调查，惟目前总检察署仍未决定是要提控慕沙，或把此案带上法庭。

沙菲益在获得高庭宣判为合法首长，他步出法庭后接受支持者欢呼。

1 Borneo拖欠电费遭断电

被喻为沙巴最大购物商场1 Borneo霸级商场因拖欠930万令吉电费，今年被沙巴电力公司2次切断冷气供电，引起各界关注。

沙电职员是于6月27日早上切断商场冷气电供，管理层缴付70万令吉的电费后，重新驳回电供，因无法缴请所有电费，7月11日再次被切断冷气电供。

由于商场没有冷气，民众不愿光顾，许多店员担心情况若继续恶化，商店会倒闭，他们也会失业。此事因而引起政商界关注，包括首长沙菲益阿达也开腔。

经过政界领袖居中斡旋，沙电终于放软态度，同意将1Borneo管理公司本须缴付的500万令吉降低至350万令吉，同时商场理公司答应每月缴付10万令吉，以结清尚欠的电费余额。

1Borneo拖欠电费，也引起民众关注商场和公寓拖欠水、电费问题。

1 Borneo购物广场因拖欠930万令吉电费，被沙电力公司切断冷气供电。

3政要3月相继病逝

今年3月间，本州3名政坛资深人物相继病逝，令政坛和各界友好深感悲恸及惋惜。

一生为教育、文化、乡团及政治奉献精力，受人敬重的古达培正独立中学董事长拿督王平忠在3月7日乘车到古达准备出席会议，因心脏病突发而猝逝，享年82岁。

王平忠年轻时活跃于政治、教育、文化及乡团，曾任沙巴团结党署理主席，官职方面曾任州文青部、首长署及财政部担任助理部长，他由1985年至1994年担任古达区州议员。

罹患大肠癌的前州青年及体育部长兼前阿拔士区州议员拿督道菲狄丁岸，于3月14日告别人生舞台，享年56岁。

曾在2014年巫统大会上反对关闭华校的道菲，在1995年开始活跃于政坛，曾任巫青团斗湖团长及沙州团长，2004年中选为阿拔士区州议员，2008年至2013年间出任州乡村发展部助理部长及财政部助理部长，上届大选蝉联后擢升为青体部长。

道菲逝世后一星期，时任州资源发展及资讯工艺部长拿督西林岸古拔于3月20日心脏病发逝世，享年69岁。

西林岸在1985年参政前曾任教师，他于1989年兰瑙州议席（现改为巴吉纳丹）补选中胜出，担任该区州议员至2004年。1994年沙巴团结党政府下台后，他加入沙巴民主党（现易名为民统党）。

2004年没有参选的他，于2008年在兰瑙国会议席重新上阵当选，2013年大选再回到巴吉纳丹州席，中选后被委为州内阁部长。

由于距离全国大选不到2个月，道菲和西林岸遗下的阿拔士州席和巴吉纳丹州席都没有进行补选。

斗亚兰爆发禽流感

7月初流传担波罗里及毗邻的打里卜养鸡场发生大量鸡只死亡事件，州农业及食品工业部长王鸿俊当时驳斥传言，强调鸡只死亡与禽流感无关。

直到8月3日，州政府才证实沙巴首宗鸡只感染H5N1禽流感病例，由州兽医局于7月31日在斗亚兰的担波罗里甘榜高峦一家养鸡场采集的样本中，发现样本对禽流感检验呈阳性反应。至于病源一直未有确定说法，最大可能是候鸟或村民从外地带回的斗鸡所传染。

斗亚兰县被列为疫情爆发区，由兽医局及卫生局启动防疫行动室以及防止疫情扩大机制，并从着手销毁感染地点方圆1公里内的所有禽鸟，为可能接触活鸡的村民及农场工人进行观察及检验。监控队也在疫区要塞设立路障（检查站），禁止疫区活鸡甚至鸡蛋外运。

同月，疫区内再发现4宗鸡只感染案例，防疫监控范围扩大至疫区方圆10公里内。

第2至第5起病例地点在距离首个案方圆5公里内的甘榜特里邦、距离首个案11公里的甘榜罗布通；甘榜拉尤拉尤及甘榜伊德。4起皆为放养鸡受感染。

截至9月14日止，当局在疫区一共销毁大约3万2600只鸡等家禽以及逾4000颗鸡鸭蛋。多达45座甘榜共153个家禽户接受监控，监控队一共采集421个样本以及6次路障充公行动。同时，在19座甘榜向村民进行防范教育。

当局原先认为一个月内可宣布斗亚兰县脱离禽流感疫情，惟直到11月王鸿俊在州议会提呈辩论州明年财算案的部门总结时表示，该县在11月之前才脱离疫区。

庆幸的是，沙巴首次爆发禽流感并没有人类被感染。禽流感一度让该县的生鸡等家禽销量一度大跌，连带周边地区的鸡贩、鸡饭档生意受到影响。

毁鸡特工队在甘榜高峦养鸡场展开毁鸡行动。

沙冻结木桐出口

首长拿督斯里担任州首长11天，5月23日突然下令冻结木桐出口，以发展木材下游工业；这项指示令许多人错愕，因为一般人以为州政府在20年前就禁止原木桐出口。

禁令实施不到2个月，沙菲益于7月18日揭露，州政府成立的特别队伍在东谷、山打根、兰瑙及加拉巴干等地区森林内，扣押共4万零161根疑是漏税和不符合规格的木桐。他指出，这些木桐都是由前朝政府批准的执照，估计漏税数千万令吉。

他说，多家特许执照公司的伐木特许执照是由前朝州政府批出。

随著首长揭发木桐舞弊案，反贪污委员会即刻介入，调查多家伐木公司，分别在山打根、东革、斗湖等地取走文件，检查伐木营等。

反贪会也进入设在山打根的州森林局总部，取走许多文件，时任森林局首席护林员拿督森马南及数名森林局官员也遭调查。

森马南是公务员。他原本在数年前退休，但获得州政府续聘今年10月31日；不过，州政府却提早解除合约，要他在8月1日离开。

森马南前后担任森林局总监约20年，曾离开该职位2年。州政府对这事件至今没有发表任何正式声明，外界揣测可能与反贪会调查森林局有关。

反贪会还在调查森林局及非法代木和走私等案件。

反贪会官官员在军警卫之下，前往山打根一家木厂搜证。

人象冲突何时了？

沙巴人象冲突情况继续升级，象群进入村庄及棕油园坵事件频发，濒危及珍稀婆罗洲象种成了麻烦制造者，象只被枪杀、毒杀陈尸野外或掉入陷阱负伤苟延存活的悲剧，让婆罗洲北部仅剩约1500头象在拯救与杀害的拉据之间命运成谜。

2017年不断传出小矮象被杀害事件延伸至2008年，今年10月，东海岸地区共有26头象被发现死亡，死因主要是遭下毒及枪杀，特鲁必、京那巴当岸、拿笃和斗湖发生最多杀象事件，以油棕园种植区或森林保护区与种植区的交界处为主。

今年最受瞩目人象冲突事件除了4至5月之间短短1个月半内有6只小矮象发现死亡，超过20头大象在今年2月起出走森林进入特鲁必一带的村庄，影响当地村民的作物与生活作息，州野生动物局野生动物拯救单位在当地驻守多时进行驱赶及迁移象只行动；由于缺乏人手与资金处理人象冲突，野生动物局要求州内种植业者及小园主自行采取应对措施，包括装置电围篱。

5月大选换政府之后，人象冲突事件依旧，新政府起初除了严词指示彻查及警告加害者外，实质上是束手无策，后来成立了特别工作队，拟定有效解决人象冲突的方案，期间也有许多建议如设立大象无害区等，但效果如何，只能拭目以待。

近来，人象冲突积极的发展方向是越来越多非政府组织，如一站式婆罗洲野生动物（1 Stop Borneo Wildlife）、社区大象保育队伍（CERT）及婆罗洲小矮象组织等，以涉及面对人象冲突问题的社区或园坵为主，推广以小矮象为主的旅游业或提高对小矮象的知识给力社区，改变人们对小矮象的负面想法，反之视其为重要资产，化解冲突，缔造人象共生共存的永续生活模式。

森林的开发让婆罗洲小矮象失去家园，也成为人象冲突的牺牲品。

2女清真寺热舞 闹风波

6月23日下午4时左右，2名中国籍女舞蹈老师身穿清凉，爬上亚庇城市清真寺围墙热舞。她们的行为遭人拍摄，并在社交媒体疯传，引来热议和批评，认为有关女子不尊重大马文化及穆斯林。清真寺随即谢绝游客参观。

警方在翌日接到非政府组织的投报后展开调查，并在亚庇一家酒店大堂逮捕2名女被告，她们承认只是一时好玩，无意冒犯清真寺。

6月27日，2女被告在亚庇推事庭被控在公共场所不检点，她们认罪后各被判罚款25令吉。当晚，她们便乘搭飞机离开沙巴。

清真寺关闭超过1个月才重新开放，并向外国访客征收门票。管理层调派多名人员执勤、监督游客的行为，也规定游客须租借穆斯林服装。

位于里卡士的水上清真寺，因坐落在丹绒里拔，日落时彩霞和清真寺在水中的倒影形成美丽景观，每日吸引成批游客到访。

2外籍女郎在清真寺围墙热舞，引来各界讨伐，认为她们不尊重大马文化及穆斯林。

越境绑架 死灰复燃

虽然政府提升沙巴边境防卫，但是2018年州保安依然受到菲律宾南部阿布沙耶夫恐怖分子威胁，除了沉寂2年的越境绑架发生了2次，警方也在州内多个地方逮捕恐怖分子。

警方一年内在沙巴至少逮捕10名阿布沙耶夫恐怖分子，更令人担忧的是恐怖分子已不再在沿海城镇活动，反而深入内陆的丹南镇。

警方今年10月杪也在沙巴逮捕了共7名涉嫌阿布沙耶夫恐怖组织的菲律宾人。6名菲律宾恐怖分子分别在内陆的丹南和兰瑙镇，另1名菲籍恐怖分子是在距离亚庇市约18公里的京那律镇被捕。

11月武吉阿曼政治部反恐组在沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM）协助之下，在沙巴逮捕3名阿布沙耶夫恐怖组织成员，当中1人在菲律宾南部及沙巴，至少涉及3宗绑架勒索案，被当局通缉多年。另外2人是一对夫妇，在丹南被捕。

今年首11个月，沙巴东部特别指挥区共阻止邻国武装分子闯境至少30次，单单是11月首15天就有10次。

今年9月11日凌晨，2名印尼籍渔民舵手三苏沙谷尼（40岁）及副舵手乌斯曼尤努斯（35岁）被绑架；12月6日，另有3名渔民在沙巴海域被绑架。目前，只有乌斯曼乘绑匪不留意走，其余4人还被绑匪困在菲南的阿布沙耶夫恐怖分子大本营霍洛岛。

沙巴东部特别保安区一直受到邻国恐怖分子威胁。图为一名海军成员在海上巡逻。

新州内阁大修法

以沙菲益为首的州政府，上任后大刀阔斧修正多个法案，以恢复沙巴在1963年建国契约下的利益，包括11月15日在州议会会议上，修订土地法令中的“土地”定义，进一步扩大沙巴在州土地和海域的权益，包括海底开采的天然资源所属权。

州政府于12月13日召开的州议会特别会议上，提呈州采矿法令修正法案，进一步扩大州内矿产勘探和开采领域，以及更好地为“矿物质”定义。

随著上述两项修正案通过，州政府日后可效法砂拉越州政府，向州内生产的石油产品征收销售税。

牢控3分2州议席的民兴党联合政府通过修正州宪法法案，即删除州宪法第2条文下的第三条款，把州元首任期最多2届，改为无限期。

沙巴州宪法在1987年之前，没有明确阐明州元首的任期；任期限制在两届的条款是沙巴团结党在1987年执掌州政权时，透过修宪纳入州宪法中。

州政府将于明年起实施5%海产出口销售税，预计可为州政府带来1年2000万令吉收入。不过，该税制引来相关业者强烈反对和抨击，他们的担忧包括是否面对双重征税的问题。

州农业及食品工业部长拿督王鸿俊表示，他已向关税局求证，目前活鱼和冷冻海鲜出口需要被征收出口税，免缴5%销售及服务税，至于鱼饼、鱼丸等加工品则列需征销售税清单，但免缴出口税，而州政府明年只向活鱼和冷冻海鲜征收出口销售税。

无论如何，完整税制框架尚未出炉，王鸿俊透露他仍积极与相关业者及州财政部协商，未厘出完善方案前，或会征求州内阁同意，推迟落实海产出口税。