10年间引援投入71亿‧曼市无愧第一土豪 过去10年间，曼市引援投入达到了13亿5000万英镑（约71亿1840万令吉），成为了足坛名副其实的第一土豪！

（英国‧伦敦30日讯）过去10年间，曼市引援投入达到了13亿5000万英镑（约71亿1840万令吉），成为了足坛名副其实的第一土豪！

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英国《太阳报》统计了在过去10年里，欧洲各大豪门引援的投入榜单，曼市是最能花的球会，引援投入达到了13亿5000万英镑。

自从曼苏尔酋长2008年入主曼市以来，“蓝月亮”就一步步打造著自己的蓝色伊蒂哈德帝国。从曼奇尼、佩雷吉尼，再到瓜迪奥拉时代，曼市在引援上从来不吝啬金钱。尤其是瓜迪奥拉成为曼市主帅以来，曼市更是一掷千金，上个赛季，仅仅三名后卫的转会费加起来就近2亿英镑（约10亿5465万令吉），而曼市也成功在该赛季夺冠。

而切尔西的投入也非常多，其老板阿布拉莫维奇是在英超掀起金元足球之人，过去的10年，阿布为“蓝狮”在转会市场上投入了11亿3000万英镑（约59亿5840万令吉）。

曼联投入不俗战绩却差

英超的另外一支豪门曼联的投入也不错，红魔在10年转会市场扔下了9亿5500万英镑（约50亿3600万令吉），可以排名足坛第六，但是战绩却不甚理想。

在其他联赛，西甲豪门巴塞罗那过去10年在转会市场上投入了10亿8000万英镑（约56亿9490万令吉），转会身价最贵的是1亿1700万（约6亿1700万令吉）英镑加盟的库蒂尼奥。

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法甲的巴黎圣杰门也是足坛的土豪，这支球队背后有卡塔尔财团撑腰。过去10年，大巴黎的总投入是10亿7000万英镑（约56亿4200万令吉），代表性收购是花费近2亿英镑引进内马尔。

意甲祖云杜斯的引援看上去并不多，但是实际上，斑马军团10年的引援花费可以排名足坛第五，总花费是10亿3000万英镑（约54亿3110万令吉），当中“C罗”罗那多就占了1亿零500万英镑。