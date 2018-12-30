李景志·禁烟，准备好了吗？ 再过两天，餐馆、茶餐室等地方正式迈入禁烟政策，卫生部长已多次提醒，任何人漠视禁烟令，必然要付出代价。

再过两天，餐馆、茶餐室等地方正式迈入禁烟政策，卫生部长已多次提醒，任何人漠视禁烟令，必然要付出代价。

广告

非吸烟者对食肆禁烟无任欢迎，也指无须再忍受二手烟的迫害，亦有不少烟民也赞成饮食地方不准吸烟，还原空气清新，不再被污染。

对烟民来说，食肆禁烟的影响层面非常小，饮食时间一两小时，忍一忍烟瘾是不难，问题在于烟民要不要去忍耐。忍不住，就根据卫生部的规定，离开食肆3公尺以外才去做想做的事。

如果吸烟是有利于身体健康，二手烟是无害，怎会没有人支持？而之所以很多民众赞成该措施，因为烟味是不受欢迎的味道。

扩大现有的禁烟区，烟民可活动范围是愈来愈小，只要重视问题所在，烟民可以改变习惯，而且光顾食肆的民众大多数是非吸烟者，很多餐饮地方都不设吸烟区。

对于一些相关公会代表，为了批评禁烟令而提出的令人啼笑皆非言论，我觉得是歪理，就以打击烟民权益的言论为例，此话是否表示他们是不需要理会非吸烟者的权益呢？

我支持当局强制食肆实施禁烟，更希望食肆业者能够遵守当局的指示，一旦发现有食客不听话，就给予提醒。