减除草次数省开销？野草太“茂密”惹蛇虫 联邦政府为开源节流，把每月两次的除草工作减剩一次，但此举却引起人民不满，尤其一些地区的野草若不尽快修剪，易引来蛇虫鼠蚁盘踞。

野草长得太茂密或太高，会妨碍驾驶人士视线。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生29日讯）联邦政府为开源节流，把每月两次的除草工作减剩一次，但此举却引起人民不满，尤其一些地区的野草若不尽快修剪，易引来蛇虫鼠蚁盘踞。

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阻挡驾驶者视线

行动党班达马兰区州议员梁德志指出，最近接获民众的投诉，指班达马兰峇都恩祖路的野草长得太“茂密”，高度盖过一个成年人，妨碍驾驶人士的视线，导致司机无法判断反方向路段的车况，容易发生交通事故。

他带领媒体巡视该区时披露，居民也担忧野草丛生引来许多民生问题，包括蚊虫滋长以及蛇虫鼠蚁盘踞，威胁到当地居民的卫生与生命安全。

他说，居民直言之前都会定期修剪，为何近几个月越来越迟前来除草，似乎新政府怠惰管理。

“接获民众的投诉后，我第一时间就向公共工程局反映此事，而该局事后告知工程部为了省钱，全国各地的除草工作每月缩减成只有一次而已。”

梁德志（左二）呼吁联邦政府恢复原来的作业模式，即每个月除草2次，以免野草长得太茂密而衍生其他问题。左一为莫哈末诺，右起为洪建华、阿丽娜和吴国民。（图：星洲日报）

梁德志：盼恢复原有除草次数

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梁德志表示，联邦政府落实节省开销固然是好事，但除草工作关乎民生问题，是“基本功”，不能被减少或牺牲。

据他了解，有关措施于11月开始后，引来许多问题，加上年尾迈入雨季，野草长得非常快，多条大路旁的野草已长高到可以“覆盖”车顶。

“驾驶人士视线严重被阻挡，肯定不利于他们预测路况，尤其是在需要转弯的时候。”

他说，他本身不认同每个月除草一次的方式，而且这也不是节省开销的最佳方法，希望联邦政府能恢复原有的作业模式。

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陪同巡视者包括行动党哥打拉惹联委会副主席吴国民、巴生国会联委会妇女组执委阿丽娜、峇尤安可萨支部主席莫哈末诺，以及梁德志特别助理洪建华。