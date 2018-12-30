进口商付货柜抵押金不合理·自动车再循环公会促关注 马来西亚自动车再循环公会主席魏木维反对本地某些船运公司要求进口商缴付1000至4000令吉不等的货柜抵押金。

（雪兰莪．巴生29日讯）马来西亚自动车再循环公会主席魏木维反对本地某些船运公司要求进口商缴付1000至4000令吉不等的货柜抵押金。

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他发文告认为，此不良风气不可助长，同时要求政府介入调查此事，避免有更多的船运公司“跟风”向顾客征收货柜抵押金。

另外，魏木维表示，进口商家的大部份货物都是根据CIF（成本、保险和运费），其中付款条件已由发货人支付，买家也根据CIF条款支付了运费。

“封条”收费不合理

他提出该公会会员或其他进口商常遇到的几个问题，例如当海运提货单（bill of lading）清楚说明集装箱内的内容是托运人的责任时，为什么他们还要为密封的出口集装箱的“封条”付上昂贵的费用？

他说，这些“封条”所征收的费用远比市场价格高出许多，是非常不合理的收费。

顾客需自费退还集装箱

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“顾客付钱给运输公司，将空的集装箱运回指定的集装箱堆场。但在要求把空的集装箱从集装箱堆场取出时，顾客将被要求向他们指定的仓库运营商支付仓库门附加费。为什么顾客需自费掏钱以退还该集装箱予航运公司？”

他说，集装箱容器损坏，而顾客被索取赔偿的事件常被滥用。

他说，即使在货物被扣留和滞期费方面，他国码头所征收的租金大多为每天1至2美元时，而我国的航运公司却向顾客每天收取300至400令吉的做法是否公平和合理？

鉴于引起争议，该公会呼吁相关机构和政府部门尽快审查所有进出口的航运费用，因为所有这些收费都会增加经营成本，并使本地的中小企业在国际市场上的竞争力下降。

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事实上，其他先进的国家都没有强加这些进出口的集装箱费用，和要求托运人支付这些所谓的额外费用，也不会在处理集装箱货物时遇到以上类似的情况。

进出口报关市价失控

他强调，正如大马货运代理协会联合总会（FMFF）和雪兰莪货运及物流报关行协会（SFFLA）所述，大马进出口的报关市场价格情况确实已失控。

“作为中小企业的进口商和出口商，我们将承担这些额外费用和成本的冲击。”