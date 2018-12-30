沙登华团吁州政府关注·发展停滞沙登没落 沙登华团联合总会会长拿督叶炳汉及总秘书蔡惠丰对雪州政府及梳邦再也市议会过去数年来，缺乏具体方案推动、改善及提升沙登社区，尤其是沙登新村的社会经济与基本设施，以致当地发展陷入停滞，失去过去光辉，感到遗憾。

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）沙登华团联合总会会长拿督叶炳汉及总秘书蔡惠丰对雪州政府及梳邦再也市议会过去数年来，缺乏具体方案推动、改善及提升沙登社区，尤其是沙登新村的社会经济与基本设施，以致当地发展陷入停滞，失去过去光辉，感到遗憾。

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两人今日代表沙登华团领袖就沙登社区内的新村与工业区环境情况发表文告指责当局没有拟定长期与短期的发展计划，致使沙登社会失去竞争力。

“过去国阵所倡设的7个中小型工业区，为社区带来就业与经济成长，惟当局如今却未提供协助与改善环境设备，导致经济成长遭受挫折。”

地区经济成长下降

文告称，为了阻止沙登、史里肯邦安地区经济成长下降，沙登华团促请州政府、市议会及代议士采取积极行动，全面纠正史里肯邦安大街单向道措施对当地商业中心活动的影响。

“商店价值暴跌、商业活动减少、经济成长消失，是新村经济活动的致命伤，须以正视之。”

文告强调，他们也希望在新的一年，看到州政府、市议会及当地人民代议士能为史里肯邦安地区带来具体及实际的社会经济成长与环境素质的策略性发展计划，以挽救日益严重的社会环境不佳问题。

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促市会配合捷运解塞

文告也促请市议会配合捷运第二路线的兴建，与警方及工程部携手调整沙登社区的交通系统，避免当地交通阻塞问题日益严重。

“当局应立即兴建已拖延多年的南城广场与史里肯邦安商业中心的天桥工程，让新村大街恢复双向道，重整经济活动，让沙登重获发展活力。”