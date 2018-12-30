不熟路突左转惹怒后方车主·路霸持棍理论推倒孕妇 一名华裔男子在圣诞节当天，载着家人前往万达购物广场途中，因不熟路而突然左转，引起后方车主不满而持木棍下车理论，结果双方争执中车主已怀孕的妹妹被推倒擦伤膝盖，所幸无大碍。

车记录器画面显示车主在交通灯前的路口前犹豫了一会儿后，突然转左。

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）一名华裔男子在圣诞节当天，载着家人前往万达购物广场途中，因不熟路而突然左转，引起后方车主不满而持木棍下车理论，结果双方争执中车主已怀孕的妹妹被推倒擦伤膝盖，所幸无大碍。

广告

车主姐姐唐小姐（37岁）事后在脸书上讲述事发经过，并上载行车记录。

从行车记录可见，当时车主已停在交通灯前，但突然直接转左“插队”，之后轿车还停在路上数秒才前行，相信是因为这样才引起后方车主不满。

混乱中被推倒膝盖受伤

唐小姐指出，当时其弟弟在驶入购物商场的方向路段时犹豫了一下，后来才打警示灯并转左，随即引起后方车主不满并鸣笛；正当他们排队等待驶入停车场时，对方更手持木棍下车追上理论。

“我妹妹事后告诉我，对方不惜下车越过约7辆轿车的距离，手持木棍来到他们的轿车，而当时受惊吓的弟弟连忙下车向对方道歉，母亲及已怀孕的妹妹也缓和气氛，不过我妹妹在混乱中还是被推倒，膝盖受伤。”

她说，弟弟于当天下午前往警局报案，妹妹接受身体检查后也证实仅膝盖擦伤，没有伤及胎儿。

广告